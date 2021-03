Ligue 2 : défaite cruelle pour le Clermont Foot sur la pelouse de Nancy (1-0)

C'est comme si le Clermont Foot n'avait jamais arrêté, qu'il n'y avait pas eu ce cluster, qui s'est déclaré le 3 mars en Auvergne et a contaminé jusqu'à 29 personnes, dont 15 joueurs. Les Clermontois ont vite mis le pied sur le ballon et pris le jeu à leur compte, comme ils savent le faire, et se sont procurés des occasions tout le match durant. Les Rouge et Bleu auraient a minima mérité le match nul.

Mais voilà, dominer n'est pas gagner, et malgré les multiples tentatives de Bayo, inhabituellement emprunté ce soir ; malgré les percées de Dossou, trop gourmand ou imprécis ; et malgré l'abattage d'un excellent Johan Gastien ou d'un inépuisable Zedadka sur le côté droit, le Clermont Foot n'a pas su concrétiser. Pire, dans les dernières minutes, sur un corner douteux (il n'est pas sûr que Desmas touche la balle avant qu'elle sorte, sur un centre-tir nancéien), Ciss a tiré depuis l'entrée de la surface clermontoise, et sa frappe contrée a trompé la défense auvergnate (90e).

Pas de conséquences au classement et un match en retard

La chance du Clermont Foot, c'est que TOUS les concurrents à la montée en Ligue 1 ont perdu ! Après la défaite inaugurale de Troyes (leader) contre Amiens (1-3), c'est Grenoble (4e) qui a chuté sur la pelouse du Paris FC (0-2), et Toulouse (3e) qui a été surpris en fin de match, lui aussi, face à Niort (0-1).

Niort et Amiens qui seront les deux prochains adversaires du Clermont Foot, les 3 et 7 avril prochain ; quant au Paris FC, ce sera le 20 avril. Preuve que dans cette course à la Ligue 1, aucun match ne sera facile, et aucune équipe n'est à l'abri de chuter...

Le Clermont Foot reste donc 2e de Ligue 2, avec encore un match en retard, contre Amiens donc, ce qui lui permet toujours de lorgner sur la première place.

La trêve pour se ressourcer et se relancer

Place désormais à la trêve internationale, qui va permettre au Clermont Foot de se refaire une mini-préparation physique, et d'aborder les neuf derniers matchs dans la meilleure forme possible. Clermont n'a rien perdu de son football, et même s'il a fini par être piégé, le club auvergnat sait encore dominer des matchs de la tête et des épaules.

Reste à savoir si son trio d'attaque Bayo-Allevinah-Dossou sera présent en Auvergne ces prochains jours. Les trois joueurs ont été retenus avec leurs sélections (dans l'ordre, Guinée, Gabon et Bénin). De prime abord, le club a annoncé qu'il ne libérerait pas ses joueurs, souhaitant leur éviter une septaine à leur retour, et garder toutes ses forces vives concentrées dans la course à la montée.

Néanmoins, le ministère des Sports a finalement autorisé "les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, à être exemptés de septaine dès lors que le respect d'un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club). Ils pourront donc s'entraîner et jouer sans application d'un délai de sept jours". Le club doit encore communiquer.