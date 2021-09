Ligue 2 : des incidents après la défaite de Sochaux à Ajaccio (1-0), un joueur du FCSM interpellé

Sochaux se souviendra longtemps de son déplacement à Ajaccio ce samedi 11 septembre 2021. Battu 1-0 sur le terrain lors de ce duel de la 7ème journée de Ligue 2, le FCSM a connu un après-match des plus électriques. Des débordements déplorables ont en effet éclaté après la rencontre. Un stadier a été blessé et un joueur sochalien interpellé par la police. Déjà sur le terrain, la tension était palpable, l'équipe d'Omar Daf s'est fait punir à un quart d'heure de la fin sur une tête lobée de Gaëtan Courtet "qui n'aurait pas dû marquer parce qu'il aurait dû être expulsé avant. Et nos deux buts refusés pour hors-jeu sont très limites" se désolait l'entraîneur des Jaune et Bleu en conférence de presse. Mais le plus déplorable allait donc venir.

Des incidents au pied du bus du FCSM

Alors que les joueurs sochaliens attendaient au pied du bus qui devait les ramener à l'aéroport, un attroupement s'est formé et des incidents ont éclaté entre certains joueurs des deux équipes et un membre de la sécurité de l'ACA qui accuse un joueur sochalien de l'avoir frappé au visage. Le club corse s'est empressé de communiquer sur ses réseaux sociaux et a fait savoir qu'il porterait plainte.

La plus grande confusion et une forte tension ont régné de longues minutes avant l'intervention de la police pour escorter le bus des Sochaliens à l'aéroport. Mais selon le délégué de la Ligue de Football professionnel, qui va rédiger un rapport sur ces incidents, un joueur du FCSM a été interpellé par la police avant qu'il n'embarque avec le reste de ses coéquipiers, ce que nous sommes également en mesure de confirmer de source sûre. Voilà Sochaux, désormais 5ème, qui rentre avec une défaite, mais surtout avec des bagages qui risquent de peser lourd, très lourd pour la suite de la saison.