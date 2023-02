Ligue 2 : défense centrale, recrues, ambitions... Pierre Dreossi (FC Metz) fait le bilan du mercato d'hiver

Une seule arrivée , la signature d'un premier contrat pro, et cinq départs. C'est le bilan du mercato d'hiver du FC Metz qui s'est refermé en début de semaine dernière, quasiement en même temps que le match contre Rodez. Pierre Dréossi, directeur du football du club, revient sur cette nouvelle fenêtre de transferts, la deuxième qu'il a eu à gérer, après son arrivée à l'été 2022.

Kouyaté pas remplacé ?

"Le remplacement de Kouyaté avait déjà été anticipé cet été. Quand on fait venir Traoré, qui a joué plus de 100 matchs titulaire en Ligue 1 sur les trois dernières saisons, ce n'est pas pour être remplaçant. On a cherché un défenseur central pour faire le nombre mais on a gardé Abou Lô et on peut faire jouer stoppeur Kévin N'Doram, qui pourrait revenir en début de semaine prochaine. Il y a quelque chose de très important quand on étudie le calendrier. Contrairement aux matchs allers, il n'y aura plus qu'un match par semaine. Ce qui nous fait penser que nous sommes assez armés."

Les recrues ?

"Il va falloir un certain temps à Xhuliano Skuka pour s'adapter au football français. Combien ? Personne ne le sait, j'espère que ça arrivera vite. Mais on a aussi signé trois joueurs qui ont gagné la CHAN* cet hiver, deux attaquants et un milieu, on les attend dans quelques jours, peut-être quelques semaines, et ces joueurs viendront nous renforcer. Et d'autre jeunes, en plus d'Atta, pourraient arriver dans le groupe dans les semaines qui arrivent."

* championnat d'Afrique des nations. Il s'agit du milieu Lamine Camara et des attaquants Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, de Génération foot.

Les départs ?

"Sur l'équipe, ce mercato n'a pas laissé de traces et c'était important. Ibrahima Niane était devenu un problème, on a géré ce problème-là. On a géré Bassi qui ne jouait pas. On a géré financièrement pour Kouyaté, parce que l'équilibre financier d'un club est très important. Quand je suis arrivé, j'ai dit qu'il faut au minimum trois mercato pour avoir un groupe que l'on a construit. On en est au deuxième. J'espère que le troisième nous permettra de le valoriser et de le constituer, non pas avec ce qu'on nous a donné, mais ce qu'on a construit (...) Il est hors de question que l'on brade nos joueurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des bons joueurs au FC Metz. Ils ont une valeur que l'on estime et qui n'est pas négociable. On a trouvé une solution pour lui (Bassi) parce que c'est vrai qu'il méritait de jouer."

La deuxième place ?

"Depuis le match du Havre, notre équipe maîtrise ses matchs mais a du mal à les gagner. La marge pour atteindre les objectifs fixés en début de saison est très petite. Mais elle est aussi petite pour Sochaux, Bordeaux et peut-être Grenoble. On est tous à la limite de ce qu'on peut faire et ça va se jouer au mental, à un peu de chance et d'opportunités. En tout cas, on est là, on n'est pas au dessus des autres, loin s'en faut, mais on n'est pas non plus en dessous (...) Après le match du Havre, des choses se sont passées. Il y a eu le stage en Espagne et cette équipe a gagné en consistance. Tous les matchs que l'on a joués, on a maîtrisé l'adversaire, on a été meilleurs dans le jeu mais on n'a pas tout le temps été efficace. Même lors de matches qu'on a gagné par deux ou trois buts d'écart, on n'a pas été assez efficace. C'est ce qui nous manque. "