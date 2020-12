Ligue 2 : Défi pour guerriers ce samedi à Sochaux

Après 4 revers consécutifs, l'ASNL a chuté à la 18è place de la Ligue 2. Il faut stopper la dégringolade et ce ne sera pas simple ce samedi à Sochaux, 9è (14è journée). Nancy doit être plus régulier, moins perméable, plus efficace. Le chantier est conséquent, mais l'équipe se dit déterminée.

"4 défaites de suite en championnat, ça ne m'est jamais arrivé de ma carrière" constate Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de l'ASNL. Ce n'est en effet pas le genre de série qui arrive fréquemment, pas la peine donc de souligner l'urgence de la situation "on en est tout à fait conscient" admet le technicien nancéien.

"On se raccroche au positif"

Alors dans cette période si délicate, qu'est-ce qui peut maintenir la confiance?

Comme le rappelle le défenseur Séga Coulibaly, si on met à part le match manqué à Clermont, l'ASNL ne s'est jamais fait dominer de bout en bout par un adversaire, quel qu'il soit. Cela se résume donc à des "détails" poursuit le joueur nancéien, mais force est de constater que ces détails tournent rarement en faveur de l'ASNL en ce moment.

C'est vrai aussi que mardi face à Toulouse (13è journée), l'ASNL fait une 1ère mi-temps intéressante, "il faut qu'on s'appuie là-dessus" espère l'entraineur Jean-Louis Garcia. "On cherche des solutions, on se raccroche au positif" affirme le coach nancéien. Mais comme à Grenoble ou Caen, même s'il y a des moments de match intéressant, cela finit toujours pas tourner à l'avantage de l'adversaire.

Faiblesse physique ou psychologique?

Pourquoi sur les dernières rencontres, l'ASNL finit toujours par flancher?

Après l'épisode COVID, notamment à Clermont, on aurait pu penser qu'il y avait de la fatigue physique, mais les chiffres montrent une équipe qui a couru autant que sur ses matchs précédents. En revanche, l'ASNL a perdu le fil et l'allant dès que l'adversaire a ouvert le score.

Face à Toulouse ce mardi, les données GPS montrent des joueurs offensifs moins actifs en 2ème mi-temps, là où Toulouse a fait basculer la partie. Fatigue après les 45 premières minutes ou bien équipe dans le doute qui cherche à tout prix à préserver son avantage au score?

Evidemment en ce moment, le staff veille quotidiennement au moral des troupes, à garder tout le groupe concerné, impliqué, motivé et confiant dans sa capacité à inverser la tendance. "On est les premiers touchés par la situation, mais tout le groupe est concerné" déclare le défenseur Séga Coulibaly "Forcément ça nous pèse, mais ça pèse sans forcément nous mettre la tête sous l'eau".

Renforcer les fondations

En tout cas, un des chantiers prioritaires est de fermer les portes de l'arrière garde nancéienne, un peu trop généreuse en ce moment.

Depuis mi-septembre au Paris FC, l'ASNL n'a jamais vécu une rencontre sans encaisser au moins un but. "Quand c'est une superbe action, qu'il n'y a rien à dire, c'est le football. Mais quand on se dit qu'on n'a peut-être pas tout fait pour empêcher le but, c'est là qu'on est frustré" analyse Jean-Louis Garcia. Et de se remémorer le but face à Châteauroux, les deux buts évitables encaissés contre Caen, etc...

A chaque fois "des petites erreurs individuelles, qu'on paie très cher" se désole l'entraîneur nancéien. Mais que faire contre ça? Travailler sur la confiances des joueurs rétorque Jean-Louis Garcia, une grosse partie du travail en ce moment, puisqu'avec un match tous les 3 jours, l'essentiel des entraînements est fondé sur la récupération.

Sochaux de son côté, vient d'enchaîner 2 matchs sans défaite (4-0 face au Havre, 0-0 au Paris FC). Les franc-comtois relèvent ainsi la tête car avant cela, ils avaient enchaîné 5 matchs sans victoire dont 2 défaites à la maison face à Niort et Amiens. L'ASNL sait que prendre des points au stade Bonnal est quasiment impératif car si Chambly (20è) ou Rodez (19è) fait mieux que les nancéiens ce samedi, les rouge et blanc pourraient se retrouver derniers du classement.