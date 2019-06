Ligue 2 : départ encourageant pour la campagne d'abonnements de l'ASNL version 2019/2020

Pour sa première journée, la campagne d'abonnements de l'AS Nancy Lorraine a plutôt bien démarré ce mercredi. Environ 300 abonnés et un public encore fidèle.

La saison est d'ores et déjà lancée pour les supporters de l'AS Nancy Lorraine. Douze jours avant la reprise des joueurs, un mois et demi avant le premier match de Ligue 2 de la saison 2019/2020, la campagne d'abonnement au stade Marcel-Picot a débuté ce mercredi. Le club au chardon comptait la saison passée 8.500 abonnés.

Déjà 300 abonnés

Après ces premières de commercialisation, avec des prix stables par rapport à la saison dernière, ils sont déjà 300 à avoir réservé un siège pour la saison. Selon le club, c'est 60 de plus qu'il y a un an après la première journée. Un public toujours fidèle à l'image de Paul, abonné depuis plus de 30 ans :

"Je n'ai pas hésité. C'est comme ça. On aimerait la montée en Ligue 1 mais même en Ligue 2, je serai content de voir mes matchs."

Dans la file d'attente, les supporters refont la saison, se retrouvent. Un moment de partage, de discussion, qui dépasse le cadre du football pour Nicole :

"C'est une drogue. Dès que j'ai eu la date des abonnements, il fallait que je vienne".

"L'AS, c'est l'AS"

De l'autre côté de l'hygiaphone, on s'affaire pour imprimer les nouvelles cartes des abonnés. Cette fidélité au rendez-vous n'étonne pas vraiment Alexandra :

"L'AS, c'est l'AS. C'est depuis 1967. Des supporters, on en a beaucoup. Parfois, ils râlent par rapport aux résultats mais ils sont là."

Des supporters qui ont jusqu'au 21 juillet pour se signaler et s'abonner. Ensuite, il sera trop tard. Les tarifs vont de 69 à 385 euros en réabonnement plein tarif, de 99 à 415 euros pour un nouvel abonnement plein tarif.