Ligue 2 : L'USO en mission en Corse ce vendredi

Orléans affronte ce vendredi l'AC Ajaccio 18è et barragiste. A 3 journées de la fin du championnat, l'USO (8è) peut encore croire mathématiquement aux playoffs mais il faudra battre les corses, qui n'ont plus beaucoup droit à l'erreur pour rester en Ligue 2.

Orléans-la-Source, Orléans, France

"Quasiment un miracle", "petite lumière", "mission presque impossible", après les 3 dernières défaites orléanaises, le vocabulaire est varié pour évoquer les chances de l'USO d'accrocher encore la 5è place, synonyme de playoffs. Mais comme le rappelle le coach Didier Ollé-Nicolle, "dans mission presque impossible, il y a quand même mission". L'entraîneur de l'USO n'a d'ailleurs pas beaucoup apprécié une des séances de début de semaine, où il n'a pas senti les ingrédients qui ont fait la réussite de son équipe cette saison et ne s'est pas privé de le faire savoir à ses troupes. Le technicien fixe les objectifs et fait un distingo entre une "bonne" et une "très bonne saison", il veut ainsi voir son groupe terminer dans "le premier tiers" et donc finir en dessous de la 7è place serait une déception pour lui au vu des efforts déployés.

Didier Ollé-Nicolle vise "le 1er tiers" du classement et serait déçu si son équipe n'atteignait pas cette objectif © Radio France - Johan Gand

Grosse bagarre en bas de tableau

Pour entretenir la flamme, Orléans sait qu'il faudra faire le plein sur les 3 derniers matchs pour rentrer dans les 5 premiers et s'offrir un peu de rab, tout en comptant sur un faux-pas, des équipes classées devant. La 1ère étape se joue donc ce vendredi au stade François Coty, face à une équipe de l'AC Ajaccio mal en point en ce moment. Aucun succès depuis le 22 février et même 4 défaites sur les 5 derniers matchs. L'an dernier à quelques semaines près, les corses finissaient 3è du championnat et disputaient les barrages pour monter en ligue 1. Mais cette saison avec un groupe pratiquement inchangé, les voilà empêtrés en bas de tableau. Devant eux, c'est serré, 5 équipes ne sont qu'à une victoire des ajacciens. Autant dire qu'avec 2 matchs à disputer à la maison dans leur stade François Coty, il leur faut impérativement faire le plein au moins à domicile car le calendrier de l'ACA est plutôt costaud, après l'USO ils se rendront à Lens avant de recevoir Troyes. Le capitaine des ajacciens, Johan Cavalli a d'ailleurs lancé un appel à la mobilisation sur le site du club pour les 2 derniers matchs à François Coty. Cette 36è journée, avec plusieurs affrontements délicats en bas de tableau, s'annonce très importante pour les équipes en lutte pour le maintien.

1 seul changement dans le groupe

Peu de mouvement dans l'effectif orléanais par rapport à l'équipe qui s'est inclinée face à Troyes. Evidemment Ousmane Cissokho, expulsé face aux aubois ne sera pas du voyage en Corse et c'est Maxime d'Arpino qui reprend sa place dans le groupe de 18 joueurs retenu par Didier Ollé-Nicolle. Et puis côté organisation, le système à 3 défenseurs centraux inauguré la semaine dernière sera-t-il reconduit? Le coach orléanais garde pour l'instant le mystère.

Ousmane Cissokho, suspendu, Maxime d'Arpino ( à droite de Didier Ollé-Nicolle) fait son retour © Radio France - Johan Gand

AC Ajaccio / US Orléans sera à suivre dès 19H30 sur France Bleu Orléans ou sur notre site.