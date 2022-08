Ligue 2 - Depuis le début de la saison, le Stade Lavallois s'habitue aux gazons maudits

À Bastia le terrain s'apparentait "à un parking" souriait au soir du 30 août Anthnoy Gonçalves. À Annecy, la pelouse était de meilleure qualité mais laissait entrevoir d'importantes galettes de terres, et de traînées jaunâtres. Les jardiniers des stades de Ligue 1 et de Ligue 2 se creusent les méninges depuis de longues semaines pour sauver les meubles. Et l'inspection des terrains par une commission de la LFP avant chaque match fait couler pas mal de sueurs froides à chaque fois.

Difficile dans ces conditions de pratiquer un football de façon convenable, mais à chaque fois Laval s'en est sorti. "Avec des terrains très dur on arrive à montrer des valeurs d'équipe mais honnêtement, par rapport à notre jeu, ça nous pénalise beaucoup, on ne va pas se mentir" concède Edson Seidou, un des pistons gauches mayennais.

Il n'est pas exagéré de dire que les pelouses cet été sont indignes du football professionnel, mais difficile d'aller contre les aléas climatiques. "On sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc on n'y peut rien. _Les gens qui bossent dans les stades font comme ils peuvent_, on ne peut pas leur en vouloir" déclare Julien Maggiotti, le milieu de terrain qui prend les choses avec philosophie.

Reporter des matchs ?

À Annecy, le Parc des Sports est arrosé entre 20h et 6h le matin, ce qui n'est pas le cas partout. Au stade Francis Le Basser, un bassin de 500 m³ a été créé pour l’arrosage de la pelouse. Mais comme les stades de Ligue 2 appartiennent aux collectivités et pas au club, chaque commune est soumise à des arrêtés différents. "Il faudrait que les règles du jeu soient les mêmes partout. J'ai même vu qu'à certains endroits en France on arrosait des pelouses synthétiques avant les matchs. Dans ces situations de sécheresse, il faudrait peut-être reporter des matchs, parce que c'est difficile et c'est dangereux. Maintenant, j'ai bien conscience que ça reste du football et qu'il y a des choses beaucoup plus graves" assène l'entraîneur Olivier Frapolli.

À cause de ces terrains très secs, la récupération physique des joueurs peut parfois être plus longue. Il faut désormais espérer une météo plus clémente à l'avenir, avant la saison hivernale qui elle aussi rend maudits certains gazons.