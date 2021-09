Ligue 2 - Derby : L'ACA stoppé à Bastia ! Le SCB l'emporte 2-0

Dans un stade Armand Cesari archicomble avec près de 12.000 spectateurs, le SCB est venu à bout de l'ACA samedi après midi sur le score de 2 buts à 0.

Une double première : une première victoire bastiaise à Furiani après 4 nuls et la mise à l'écart de l'entraîneur Mathieu Chabert, et une première défaite de la saison pour les acéistes. Le succès des bleus contre les blanc et rouges ne souffre d'aucune discussion.

Après une première période plutôt timide des deux côtés, ce succès s'est joué dans le premier quart d'heure de la 2ème mi-temps avec des buts de Benjamin Santelli sur penalty (49e minute, faute de Benjamin Leroy) et de Kevin Schur (62e, sur une frappe déviée dans l'axe). L'ACA, qui a raté son derby n'a jamais pu revenir face à des bastiais mieux organisés.

Cyril Jeunechamp, entraîneur intérimaire du SCB © Radio France - Olivier Castel

Bastia respire, Ajaccio s'étouffe

Au classement, le SCB quitte la place de barragiste pour remonter à la 16ème place avec 10 pts. l'ACA descend d'un cran et se retrouve 4ème, avec toujours 19 pts. Un résultat que les bastiais savourent, forcément, mais qui leur permet aussi de se rassurer, y compris par l'attitude sur le rectangle vert.

"[...]Où cette victoire fait du bien, c'est aux têtes. C'est surtout sur la prise de conscience des garçons [...], qu'ils étaient capables de faire des bonnes choses mais qu'il manquait surtout l'efficacité. Techniquement on ne fait pas un grand match, mais quand on est efficace et qu'on a la réussite...ils ont été fabuleux dans le combat. A défaut d'être beaux, on a été efficaces", estimait Cyril Jeunechamp à l'issue de la rencontre sur notre antenne, qui occupera le siège de l'entraîneur sur le banc d'ici à l'arrivée d'un coach pour remplacer Mathieu Chabert.

Mathieu Coutadeur et Yohan Bocognano, le capitaine de l'ACA et le défenseur bastiais échangent après la rencontre © Radio France - Olivier Castel

Côté sudiste, les mines étaient bien plus contrariées, et les gestes bien moins sûrs que d'habitude sur le terrain. Le défaut principal, notamment en première période, c'est l'apathie offensive des oursons. Aucun tir cadré en 93 minutes. L'entraîneur de l'ACA, suspendu pour un rouge reçu au précédent match, a assisté à la défaite de ses joueurs depuis les tribunes.

"Sur la première mi-temps, on a été bien sur le plan défensif, mais on a pas produit grand-chose offensivement, on ne les a jamais mis en difficulté. Sur la seconde mi-temps, après l'erreur que l'on commet sur une perte de balle au milieu du terrain, on subit ce penalty. Derrière ça a été du grand n'importe quoi, donc logiquement, cette équipe bastiaise s'est imposée", analysait l'entraîneur Olivier Pantaloni.

