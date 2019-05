Ligue 2 : Dernier pèlerinage de la saison pour l'USO dans un des temples du foot français

Le stade Bollaert s'annonce plein avec déjà plus de 31 000 places vendues pour cette rencontre capitale pour les sang et or

Pour sa dernière journée de Ligue, l'USO pouvait difficilement rêver d'une plus belle affiche. Déjà créditée d'une saison réussie, l'équipe orléanaise jouera dans l'une des plus chaudes enceintes françaises, avec la seule ambition de bien finir l'exercice 2018/2019 et de ne pas fausser l'équité sportive du championnat. Bien sûr il y a la fatigue d'une saison longue (avec les coupes), bien sûr il y a une équipe de l'USO largement impactée par les blessures ou suspensions (Bouby, Ziani, Ephestion, d'Arpino, Furtado, Tell, Cissokho), mais pour le coach Didier Ollé-Nicolle, hors de question d'aller à Lens "en baskets, sinon on va se faire laminer et surtout on y prend aucun plaisir". Le but est avant tout de profiter de ce dernier rendez-vous de la saison, le dernier round de ce groupe qui aura réussi la plus belle saison de l'USO de l'ère moderne. Mais pour y prendre du plaisir il faut aussi "être hyper bien disciplinés" insiste Didier Ollé-Nicolle "le risque il est là, qu'on se replace un peu moins, qu'on fasse un peu moins les efforts sans le ballon."

"Si on y va en baskets, on va se faire laminer" prévient Didier Ollé-Nicolle, le coach orléanais © Radio France - Johan Gand

2 motivations différentes

Mais l'avantage pour ce match, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver de discours de motivation particuliers pour les orléanais. "Pour les joueurs je sais que cela va être un moment magnifique" annonce le coach de l'USO "le stade va être plein (plus de 31 000 places déjà vendues), rouge et jaune, un gros enjeu. Quand on va rentrer avec la chanson les Corons, il y aura la chair de poule et donc pour toutes ces raisons, c'est magnifique de finir par ce match-là". Et puis pour certains ce sera leur dernier match sous les couleurs orléanaises. Gauthier Gallon, le gardien de but en partance pour Nîmes (L1) a un pincement au coeur et veut boucler de belle manière ces 2 saisons et pour lui c'est aussi "un avant-goût de Ligue 1. C'est ce genre de match qui m'attend l'année prochaine donc c'est finir la saison sur une préparation pour celle qui arrive". Côté lensois, la pression est forte. Le plus gros budget de Ligue 2, pourrait difficilement se permettre de manquer ce dernier rendez-vous décisif à la maison. Poussée par son fervent public, l'équipe de Philippe Montanier sait qu'un faux-pas sera difficilement pardonné car tout Bollaert espère qu'après une saison en dents de scie, la montée sera encore jouable à l'issue de cette dernière journée, même si c'est par le biais des playoffs.

A l'image de Gauthier Gallon (bras levés), certains disputeront à Lens leur dernier match sous les couleurs de l'USO © Radio France - Johan Gand

Duel à distance

Si l'USO n'a plus grand-chose à espérer, cette 38è journée, décidera des 2 dernières équipes qui rejoindront Troyes en playoffs. Le Paris FC, Lens et Lorient sont encore concernés.

En bas de tableau, la lutte sera âpre pour éviter la descente directe ou la place de barragiste (18è)

1 seul changement dans l'effectif de l'USO

Pour cette 38è journée ce vendredi, Orléans retrouvera son défenseur central Gabriel Mutombo après sa suspension contre Béziers, il remplace dans le groupe, le milieu Maxime d'Arpino, touché aux adducteurs. RC Lens-USO, dernier match de la saison, ce sera à suivre dès 20H15 dans l'avant-match sur France Bleu Orléans ou sur notre site, coup d'envoi à 20H45.