Ligue 2 - dernière ligne droite pour le TFC, Chambly dans le viseur

Le TFC reçoit le FC Chambly ce samedi pour la 29ème journée de Ligue 2. Relégués à trois points du deuxième Clermont et six du leader Troyes, les Toulousains n'ont d'autre choix que de l'emporter. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.