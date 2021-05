Ligue 2 : dernière victoire spectaculaire pour le Pau FC face à Valenciennes (4-3)

L'histoire retiendra que si Damon Bansais avait inscrit le premier but de la saison du Pau FC (et de l'histoire du club en Ligue 2), c'est Ebenezer Assifuah qui a inscrit la dernière des 42 réalisations béarnaises cette saison (50e), lors de la dernière journée face à Valenciennes. Avant lui, Itaïtinga avait ouvert la marque (3e) avant que Lobry ne double la mise (12e) et que George ne corse à son tour l'addition (16e). Le hic c'est qu'ensuite le Pau FC a cédé par trois fois (56e, 62e, 84e), pour finalement connaître une fin de match haletante. Le maintien - déjà acquis - n'était pas en jeu, le Pau FC ajoute donc une victoire de plus à son compteur et préserve son invincibilité au Nouste Camp (six victoires, un nul) !

La réaction du capitaine Antoine Batisse

"Avant le match, dans la préparation cela a fait du bien d'être un peu plus relâché, de ne pas avoir cette petite pression du maintien. Et puis on voulait surtout garder l'invincibilité dans ce stade, parce que ça peut aussi marquer les esprits pour la saison prochaine. On a bien commencé mais la fin du match a été plus compliquée ! C'était quand même le troisième match de la semaine et dans les têtes on avait déjà beaucoup donné. Le principal c'est d'avoir gagné, dans quelques semaines on aura oublié ce match et on retiendra le maintien. C'est le moment de savourer, c'était une saison compliquée mais bien mieux sur la fin, c'est comme ça aussi que les aventures sont belles ! Content que ça se termine, surtout mentalement".