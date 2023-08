Ligue 2 : des arbitres moins interventionnistes, "Cela va dans le bon sens" explique le Stade Lavallois

Juste avant le début des saisons de Ligue 1 et de Ligue 2, la Direction Technique de l'Arbitrage (DTA) a fait passer plusieurs consignes aux arbitres. Notamment celle d'être moins interventionniste, de favoriser le jeu et donc le spectacle.

ⓘ Publicité

S'il explique ne pas avoir encore eu le temps de s'en rendre compte, l'entraîneur du Stade Lavallois, qui a célébré son 100e match de Ligue 2 contre Troyes samedi, salue la volonté de la DTA. "Il y aura moins de simulations. Rajouter du temps aussi quand il y a des équipes qui font tout pour ralentir le jeu, ça va aussi dans le bon sens, détaille Olivier Frapolli*. Je ressens une envie de collaborer de la part des arbitres avec la nouvelle direction en place. On leur a reproché d'être un peu cloisonnés et d'être un peu dans leur bulle. Je pense qu'il faut récompenser l'équipe qui favorise le plus le jeu.*"

La DTA veut, grâce à ses nouvelles prérogatives, augmenter le temps de jeu effectif des rencontres. Le Stade Lavallois aura une réunion à la fin du mois avec les représentants des arbitres professionnels pour évoquer ses évolutions.