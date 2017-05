Ligue 2 : des havrais très peu inspirés concèdent le nul face à Niort

Le Havre n'est pas parvenu à trouver la faille, ce vendredi, face à Niort, à l'occasion de la 36ème journée de Ligue 2. Pas de vainqueur et pas de but, au terme match pauvre.

Seules satisfactions de la soirée côté havrais : le HAC reste la meilleure défense du championnat et réalise une seizième clean-sheet cette saison. Mais ce sont bien les seules. En effet, score nul et vierge (0-0) au Stade Océane entre Le Havre et Niort, à l'occasion de la 36ème journée de Ligue 2. Peu inspirés, les normands ont souvent pêché dans le dernier et l'avant dernier geste, ce vendredi. Très peu d'occasion et une parité logique.

Le HAC n'est pas parvenu à aligner un troisième succès d'affilée à domicile, et n'y sera jamais parvenu cette saison. Douzième nul de la saison pour les hommes d'Oswald Tanchot, le sixième à domicile. Les Ciel et Marine restent 9ème au classement, à deux journées de la fin.