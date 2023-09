Ligue 2 : des occasions, mais pas de but entre le GF38 et Bastia

Ils n'ont pas vu de but, mais les spectateurs du Stade des Alpes ont vu du spectacle et une équipe grenobloise entreprenante.

Forts d'un début de saison réussi, Grenoble et Bastia, respectivement 3e et 5e de Ligue 2 au coup d'envoi de cette 5e journée, pouvaient jouer libérés et cela s'est vu, avec une rencontre pleine d'occasions, mais sans beaucoup de réalisme devant le but, d'un côté comme de l'autre.

Les Grenoblois ont déjà conservé leur invincibilité, et enchainent un 5e match sans but encaissé, qui doit tout autant au talent de Brice Maubleu auteur, encore une fois, d'une parade merveilleuse en première mi-temps devant Alfarea, qu'à la maladresse des attaquants corses plusieurs fois proches d'ouvrir le score, notamment lors des 20 premières minutes de la deuxième mi-temps.

Grenoble n'a toujours pas encaissé le moindre but

Et que dire des Grenoblois ? À la pause ils avaient déjà frappé treize fois au but, les dribbles d'Amine Sbaï avaient donné mal à la tête à la défense bastiaise, mais tout cela ne s'est pas concrétisé malgré une volonté de se projeter et d'emballer la rencontre.

Ce fut la même chose en fin de rencontre, le GF38 pousse mais rien n'y fait. Grenoble ne marque pas, mais reste invaincu et donne l'impression d'en avoir sous le capot cette saison, à condition de trouver un peu de réalisme.