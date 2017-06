Ligue 2 : des "pré-barrages" d'accession dès cette saison, bonne ou mauvaise idée ?

Un système de "pré-barrages" pour pimenter la course à la montée en Ligue 1 : la Ligue de football professionnel (LFP) a entériné jeudi le principe de "play-offs" pour départager les premiers de Ligue 2, à compter de la saison 2017-2018 à venir.

Comment ça marche ?

Des play-offs avant les barrages. Au terme de la saison, le 5e de L2 affrontera le 4e sur la pelouse de ce dernier le 15 mai 2018, et le vainqueur de ce match défiera le 3e sur la pelouse de celui-ci le 18 mai 2018.

Le club sorti vainqueur de ce périlleux parcours se qualifiera pour le barrage d'accession en L1, une double confrontation contre le 18e de l'élite avec à la clé un ticket pour monter en Ligue 1, aux côtés des deux premiers de L2, directement qualifiés (comme la saison dernière). La piste des play-offs avait été évoquée au mois d'avril par la LFP.

Les pour

Émotion. Le fan de foot ne peut pas le nier : ces matches couperets sont attractifs et suscitent de l'émotion. Evidemment, quand son équipe de coeur joue son avenir mais aussi en tant qu'amoureux du ballon rond.

Suspense. "On s'est rendu compte que les barrages avaient très, très bien marché cette saison, que quand il y avait un enjeu en fin de saison, toutes les équipes étaient concernées jusqu'à la dernière journée", a exposé Didier Quillot, directeur général de la LFP, en conférence de presse.

Rêve. L'avantage de cette formule, c'est que plusieurs équipes de Ligue 2 jusqu'au 5e peuvent rêver d'accéder à l'élite en fin de saison. Et non plus seulement les trois premières.

Des Play-offs seront mis en place dès la saison prochaine (2017/2018) en @DominosLigue2

Article → https://t.co/lyfIiebGWB pic.twitter.com/YNTgLFp2HH — LFP (@LFPfr) June 15, 2017

Les contre

La régularité non récompensée. Depuis la saison passée, la 3e place n'est plus synonyme de montée directe en Ligue 1. Dès la nouvelle saison, la 3e place ne garantira même plus le droit de disputer les barrages face au 18e de Ligue 1. Un peu comme si l'on ne récompensait plus la régularité des équipes.

Marathon. L'équipe de Ligue 2 qui défiera la 18e de Ligue 1 aura au moins un match voire deux supplémentaires dans les jambes avant de disputer les barrages pour l'élite sous forme d'aller-retour (l'aller le 23 mai chez le club de L2, le retour le 27 chez celui de L1). Soit entre trois et quatre matches à jouer en une dizaine de jours après une saison complète de 38 journées.

Une Ligue 1 "fermée" ? Les détracteurs ces play-offs diront qu'il a bien fallu les mettre en place après que Troyes a créé la surprise en mai pour arracher son billet en Ligue 1 aux dépens de Lorient. Un système mis en place pour favoriser les clubs de l’élite qui affrontera une équipe de L2 qui aura fini moins bien classée ou/et qui arrivera plus fatiguée ? Réponse le 27 mai 2018 lors de l'ultime match de barrages.

Après les matches de barrages, l'équipe de Ligue 2 devra remporter le Mondial 2018 pour espérer monter en Ligue 1. — Troisième Poteau (@TroisiemePoteau) June 15, 2017

