Ligue 2 : deux mois plus tard, le Pau FC retrouve la victoire au Paris FC

Après cinq matchs sans gagner en Ligue 2 et seulement deux points pris, le Pau FC retrouve la victoire avec un succès au Paris FC (0-1). Malgré une nouvelle première période insipide et un poteau concédé par le milieu parisien Julien Lopez (54e), Pau a profité des changements de Didier Tholot après l'heure de jeu pour retrouver de la maitrise. Le but de la victoire vient du latéral gauche Diyaeddine Abzi (77e) d'un centre raté (ou d'une frappe en lucarne réussie, au choix).

ⓘ Publicité

Cette victoire dans la capitale permet au Pau FC de grimper d'une place au classement (14e) et de compter désormais cinq points d'avance sur la zone de relégation avant de recevoir Bordeaux (3e) vendredi soir au Nouste Camp. Un derby d'Aquitaine à guichets fermés qui sera diffusé sur France Bleu Béarn Bigorre avec les commentaires de Damien Gozioso dès 20h45 !

Pau devrait perdre son gardien Alexandre Olliero

Ce mardi soir, le gardien du Pau FC n'était pas Alexandre Olliero mais Massamba Ndiaye. L'absence de l'habituel gardien numéro un vient confirmer les rumeurs l'entourant. Il devrait être prêté à Reims, onzième de Ligue 1, jusqu'à la fin de saison.

loading

loading