Ligue 2 : deux nouveaux joueurs en approche au Stade Lavallois

Le 1er janvier marquera le début du traditionnel mercato hivernal. Un moment important pour les clubs de football qui ont besoin de se renforcer. Le Stade Lavallois est dans cette situation. Le club mayennais a besoin d'un attaquant et d'un milieu offensif pour remplacer Julien Maggiotti.

Mais attention, le mercato hivernal n'est pas non plus d'une garantie absolue. En règle général, les bonnes pioches du mercato sont rares. A Laval, il y avait eu le milieu de terrain, Gary Coulibaly lors de la saison 2013/2014, et, plus récemment, le retour d'Antony Robic en janvier 2019.

Yvon Pouliquen est agent de joueur depuis 2013. L'ancien joueur lavallois se montre prudent : "je pense sincèrement que cela ne change pas fondamentalement le niveau d'une équipe. Il peut y avoir des répercussions positives pour certains postes, mais je ne suis pas certain que ça change le résultat en fin de saison."

Le Stade Lavallois va quand même tenter sa chance. Notamment depuis la grave blessure de Julien Maggiotti explique le coach, Olivier Frapolli : "on avait déjà besoin de se renforcer, avant même l'absence de Julien. C'est toujours le cas. On travaille sur deux dossiers. Je pense que l'on aura une réponse positive début janvier, à l'ouverture du mercato. Cela avance bien." Le Stade Lavallois est sur la piste de joueurs français qui évoluent dans des championnats étrangers.

Avant l'arrivée d'un ou plusieurs joueurs courant janvier, le Stade Lavallois va devoir faire avec les moyens du bord pour le match de ce vendredi 30 décembre, avec la réception d'Amiens au stade Francis-Le Basser.