Ligue 2 : deuxième défaite de la saison pour Amiens qui s'incline (2-1) face au Paris FC

Avec Moussa Konaté aligné d'entrée, Luka Elsner avait opté pour une équipe offensive. Mais la première mi-temps a montré tout l'inverse. Épaulé par Chadarc Akolo, Cheick Timité et Juan Otero, l'international Sénégalais n'a quasiment touché aucun ballon.

Paris ouvre le score

Inexistants pendant cette première période, les Amiénois ont même subit l'ouverture du score. Sur leur premier corner, les Parisiens ont ouvert le score grâce à Julien Lopez. L'ancien attaquant de Marseille Consolat, esseulé a décroché une frappe puissante et trompé Régis Gurtner.

Dès le retour des vestiaires, Luka Elsner a opéré deux changements nécessaires pour tenter de réveiller une attaque apathique. Steeven Mendoza et Stephen Odey ont remplacé Juan Otero et Cheick Timité.

Mais le déclic offensif n'a pas eu lieu et même pire, Amiens a encaissé un second but. Sur une erreur de Moussa Konaté venu défendre dans sa surface, l'ASC a perdu le ballon qui a profité à Moustapha Name qui a tranquillement poussé le ballon au fond des filets.

Réveil beaucoup trop tardif

Menés 2-0, les Amiénois se sont tout de même réveillés. Sur un coup franc lointain, la recrue de la semaine, le Nigérian Stephen Odey a été victime d'une faute dans la surface de réparation. C'est Steeven Mendoza qui a transformé le penalty (1-2).

Le réveil a donc été trop tardif. Les Amiénois s'inclinent face à un adversaire réaliste et conforté dans son fauteuil de leader de Ligue 2.