Ligue 2 : dévissage interdit pour Sochaux à Grenoble

Rester avec les premiers de cordée ! Pour Sochaux, en déplacement ce samedi à Grenoble à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2, l'objectif est à la fois simple et compliqué. 4ème, et invaincu depuis 7 rencontres, le FCSM "doit repartir au combat contre une équipe qui vaut plus que son classement" alerte d'entrée Omar Daf lors du traditionnel point presse d'avant match ce vendredi à Bonal. L'entraîneur sochalien ne se départit jamais de sa prudence légendaire, même quand il s'agit d'affronter le 18ème et barragiste isérois, sans victoire depuis trois mois. Après la contre-performance face à Amiens, les Jaune et Bleu seraient quand même bien inspirés de vaincre les Dauphinois. Pour en finir avec ces couacs à répétition contre les équipes du bas, et préparer au mieux la venue d'Ajaccio dans un choc au sommet, sans supporteurs corses autorisés en tribunes après un arrêté de la préfecture du Doubs pris ce vendredi.

"Depuis le début on fait partie des 5 meilleurs, faut essayer d'y rester" - Omar Daf

Pour les Sochaliens, l'ambition ne change pas, celle de gagner pour rester dans le TOP 5 et ne pas se laisser décrocher du trio de tête "J'ai passé le message à mes joueurs, quand on joue à Sochaux, il y a beaucoup d'attente, d'exigences, je le sais, les ambitions seront toujours très élevées quel que soit notre effectif. Il faudra finir la saison comme ça (sous-entendu sans attaquant supplémentaire), mais on ne va pas se plaindre, on va tout donner, on est dans les 5 premiers depuis le début du championnat, on va tout faire pour y rester" affirme le coach du FCSM qui peut compter sur le retour de ses deux suspendus, Kitala et Mauricio "qui vont nous donner plus d'options de jeu, et notamment dans l'animation offensive" se réjouit le technicien sénégalais.

Une croix sur les 2 premières places ?

Il faut surtout que le FCSM arrête de perdre des points contre les clubs du bas de classement. S'il veut décrocher l'une des deux premières places, synonymes de montée directe en Ligue 1, c'est primordial. Mais, avec son effectif actuel, Sochaux peut-il aller détrôner Toulouse, le Paris FC ou même Ajaccio ? "Quand on voit Toulouse, en difficulté, mais quand la machine s'enclenche ils sont capables d'en mettre 4, 5 ou 6 à n'importe quelle équipe, ils ne sont pas leaders pour rien" prévient Omar Daf. Comme s'il fallait calmer toutes les ardeurs des supporteurs sochaliens "On fait avec nos forces, et nos limites que l'on connaît, mais on ne s'interdit rien, on peut rivaliser avec tout le monde, et regarder chaque équipe les yeux dans les yeux". Sochaux la joue profil bas, dans le secret espoir, à l'heure de l'emballage final, de finir tout en haut.

La dernière de Boumnijel comme adjoint ?

Et puis, ce déplacement à Grenoble pourrait être le dernier d'Ali Boumnijel sur le banc comme adjoint d'Omar Daf. Comme évoqué par nos confrères de l'Est Républicain, l'ex-gardien de but international vient d'être sollicité par la Fédération tunisienne pour intégrer le staff de la sélection des Aigles de Carthage. Cumulera-t-il les deux fonctions alors qu'il est encore sous contrat avec le FCSM ? "On prendra une décision après le match de Grenoble" concède simplement le coach sochalien. Boumnijel est arrivé en janvier 2019 comme adjoint d'Omar Daf.

Vivez le match Grenoble-Sochaux en direct et en intégralité dès 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade des Alpes (coup d'envoi à 19h).