Ligue 2 - DFCO : Mickaël Le Bihan, saison 2, celle du succès ?

Le DFCO ouvre le bal pour la saison 2022/2023 de Ligue 2, avec la réception de Saint-Etienne, samedi 30 juillet 2022 à 15 heures. Un nouvel entraîneur, Omar Daf, un nouvel encadrement, des objectifs ambitieux affichés par le président, un effectif relativement stable avec l'apport de quelques recrues, une préparation réussie ... l'espoir renaît chez les supporters dijonnais après une saison dans le ventre mou. Même s'il était déjà là, un homme symbolise cet été le vent nouveau sensé souffler sur le centre d'entraînement de Saint-Apollinaire : l'attaquant Mickaël Le Bihan.

Une préparation réussie

Régulièrement ciblé par des critiques, auteur de huit buts sur l'ensemble de la saison dernière (sept en Ligue 2, un en Coupe de France), l'ex-auxerrois a réalisé une préparation aboutie. Buteur lors de tous les amicaux (cinq buts marqués en quatre matchs), il a convaincu son nouvel entraîneur Omar Daf - adepte des systèmes tactiques à une pointe : "Content de le voir retrouver de la confiance et une certaine efficacité. Mon boulot, c'était dans un premier temps de stabiliser, de redonner de la confiance".

L'an dernier, le début de saison du n°8 avait été perturbé par une blessure lors d'un match amical, qui lui avait fait rater l'entame de la compétition. "Il a pu faire la préparation du début à la fin, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une préparation complète, se satisfait Daf. C'est un joueur qui a du talent, qui doit nous apporter beaucoup plus".

"J'ai mis la barre assez haute pour rattraper la saison dernière, et prouver que je ne suis pas ici en tant que touriste"

"Je mets souvent du temps à être performant dans un club. Il me faut souvent un an", indiquait en décembre 2021 l'attaquant au micro de France Bleu. "J'espère que je n'ai pas menti et que ça va se confirmer", sourit Le Bihan sept mois plus tard, avant la réception de Saint-Etienne, indiquant s'être fixé des objectifs ... mais sans vouloir les dévoiler. "J'ai mis la barre assez haute pour rattraper la saison dernière, et prouver que je ne suis pas ici en tant que touriste".

A l'aube de cette saison, l'ancien auxerrois a d'ailleurs déjà glané un "titre", ou plutôt un statut : celui de meilleur buteur en activité dans le championnat de L2 - avec 63 buts marqués au court de sa carrière. Une motivation supplémentaire, s'il en fallait une ?

L'apport de Stéphane Mangione

Le meilleur buteur de Ligue 2 en 2015 (18 buts sous les couleurs du Havre) bénéficie cette saison d'un confort supplémentaire : la présence de Stéphane Mangione. L'ex-attaquant du DFCO, joueur le plus capé du club, adjoint d'Omar Daf, s'occupe spécifiquement des offensifs lors des entraînements. "Il y a même des séances où il dit stop et où on demande à rester devant le but, raconte-t-il. On prend énormément de plaisir".

Le Bihan évoque "des exercices en condition de match" et fait la comparaison avec la saison précédente : "Davantage de travail devant le but, et moins de frappes de loin. On travaillait aussi devant le but mais c'était différent. Stéphane est un ancien joueur, il sait ce qu'il fait. L'année dernière c'était plus des frappes de loin. Là, on travaille beaucoup dans la surface, et moi ça me va".