Ligue 2 - Xande Silva, 100% régal depuis son arrivée au DFCO

Lou Bega, O-Zone, Shakira, la Macarena, on a tous des souvenirs d'un tube de l'été. Pour les supporters du DFCO, au mois d'août 2022, ce sera assurément le récital de l'attaquant Xande Silva. Depuis son arrivée en provenance du club anglais de Nottingham Forest, le portugais de 25 ans - qui a signé pour trois ans - illumine le jeu dijonnais. Premier match à Pau, plusieurs occasions franches. Deuxième match face à Caen, un enroulé et un but superbe. Nîmes ? Un doublé de passes décisives. Et samedi à Metz, un but ... et demi puisque après avoir scoré une fois, sa frappe en deuxième période a été touchée au dernier moment par Mickaël Le Bihan.

"Je joue pour me faire plaisir "

On reste modérés, on ne s'enflamme pas, mais force est de conster qu'il n'a pas le temps Alexandre Nascimento Costa Silva, il est en mission pour faire plaisir aux fans des "Rouges" depuis qu'il a posé le pied en Bourgogne. Il compte pour beaucoup dans la deuxième place de Ligue 2 du DFCO après cinq journées.

Après la victoire 2-1 contre Metz, on retrouve le n°10 avec un large sourire dans la zone mixte de Saint-Symphorien. "On est là". Quelques mots en français pour celui qui comprend bien la langue de Molière lorsqu'on lui parle lentement. Au micro de France Bleu Bourgogne, il détaille en anglais sa philosophie de jeu, qui transpire "joga bonito", littéralement l'injonction "joue bien", "o jogo bonito" - le beau jeu popularisé par les Brésiliens depuis des générations.

"J'aime jouer, j'aime le foot, je ne suis pas quelqu'un qui joue juste pour l'argent, je joue pour me faire plaisir à chaque minute du match, et c'est ce que je fais sur le terrain", théorise l'ancien de West Ham, passé par le Sporting Portugal lors de sa formation. Il aime ce qu'il fait, il aime son métier, et ça se voit.

Omar Daf admiratif mais exigeant

Au-delà des statistiques, des trophées gagnés, pourquoi le public apprécie-t-il un joueur plus qu'un autre ? Ce sont souvent ceux qui sortent de l'ordinaire, les fantasques, les imaginatifs. Des qualités propres aux dribbleurs, et donc à "Regalito" Xande Silva. "Sur l'animation offensive il nous amène cette folie qui nous permet de faire encore plus le spectacle, j'adore ça, savoure son entraîneur Omar Daf. On est très heureux de l'avoir avec nous parce que c'est un joueur créatif qui nous permet de faire des différences devant".

Exigeant, l'ancien technicien de Sochaux développe les marges de progression du portugais : "Sur le travail collectif, il y a des choses à mettre en place encore, sur les replis défensifs et sur l'agressivité à la perte du ballon". Prudence quand même à ne pas trop le brider, les artistes comme lui ont besoin de liberté pour s'exprimer pleinement.