Ligue 2 : Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur de l'USO, poussé vers la sortie?

La défaite de l'USO ce vendredi 3-0 face à Ajaccio pour la 25è journée de Ligue 2 a-t-elle définitivement scellé le sort du technicien orléanais? Avec une équipe qui file droit vers la relégation, le président Philippe Boutron n'a plus vraiment le choix. Une réunion est prévue ce dimanche matin.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Au-delà du résultat, la défaite face à Ajaccio, dans ce qui a été proposé par l'équipe, est plus qu'inquiètante. Didier Ollé-Nicolle réclamait depuis plusieurs matchs du caractère, de l'engagement, de l'âme, il n'y a rien eu de tout cela vendredi à la Source pour la 15è défaite orléanaise de la saison en 25 matchs.

Les discours musclés se sont multipliés, sans succès

Du coup, évidemment quand le discours ne semble pas porter ses fruits, et face à l'urgence de la situation, Philippe Boutron devrait tenter un dernier coup pour essayer d'éviter la descente en National et d'inverser la tendance pour les 13 journées qui restent à disputer. Une réunion entre le président orléanais et l'entraineur est prévue ce dimanche matin, elle devrait déboucher sur la mise à l'écart du technicien orléanais.

Philippe Boutron l'avait déjà dit la semaine dernière, il avait déjà consenti à recruter cet hiver les 5 joueurs réclamés par l'entraîneur pour rééquilibrer son effectif, après cela il n'avait plus beaucoup de levier à actionner. Sa dernière carte est donc de se séparer de son entraîneur. Cela ne veut pas forcément dire que celui-ci est responsable de tous les maux de l'équipe, mais c'est une des dernières tentatives à faire pour créer une réaction au sein de ce groupe, qui ne cesse, de match en match, de glisser vers l'échelon inférieur.

La défaite face à Ajaccio ce vendredi a certainement été le dernier match avec Didier Ollé-Nicolle sur le banc orléanais © Radio France - Johan Gand

Une solution interne?

Après la réunion avec Didier Ollé-Nicolle, ce dimanche matin, le président de l'USO doit rencontrer les joueurs. Dans la foulée, une séance d'entraînement est prévue. Elle devrait être dirigée par Cyril Carrière, le directeur du centre de formation de l'USO, assisté de Karim Ziani, l'ancien joueur orléanais, aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve en Nationale 3.

Un tandem composé de Cyrile Carrière (directeur du centre de formation) et de Karim Ziani, l'ancien joueur aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve pourrait prendre la suite de Didier Ollé-Nicolle © Radio France - Johan Gand

Seul souci de ce duo, aucun ne dispose du DEPF, le diplome d'entraineur professionnel. Un manque sanctionné d'une amende d'environ 13 000 euros à chaque match par la Ligue de Foot Professionnel.