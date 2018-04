C'est une surprise et une rareté également : l'AS Nancy Lorraine va connaître un troisième changement d'entraîneur cette saison. Jacques Rousselot a décidé de confier les rênes de l'équipe, 19e de Ligue 2, à Didier Tholot, 54 ans. L'ancien joueur de Bordeaux notamment et entraîneur de Châteauroux, Reims ou encore Sion devrait prendre en charge l'équipe ce mardi matin après avoir rencontré les dirigeants nancéiens ce lundi après-midi.

Sauver le club

Didier Tholot deviendra le quatrième entraîneur de l'ASNL cette saison après Pablo Correa, Vincent Hognon et Patrick Gabriel, nommé fin janvier. A l'époque, Didier Tholot était déjà le favori pour le poste. Il faut dire que sur le plan comptable, le directeur du centre de formation n'a pas fait mieux que ses deux prédécesseurs : seulement deux victoires en neuf matchs et une 19e place après la défaite face au leader Reims.

Coup de poker

Tholot devrait être officiellement nommé entraîneur ce mardi. L'ancien joueur de Bordeaux avec comme coéquipier un certain Zidane n'avait plus de banc depuis août 2016 et son départ de Sion en Suisse où il avait remporté deux coupes de Suisse. Il connaît la Ligue 2 pour avoir entraîné Châteauroux, Reims ou Libourne. Jacques Rousselot confiait ce week-end ne plus savoir quoi faire, il a décidé de prendre une décision forte, surprenante, un dernier coup de poker. C'était un peu la dernière fenêtre de tir car les sept derniers matchs de la saison vont se disputer sur à peine un mois. Didier Tholot va avoir une semaine entière pour préparer le déplacement à Lens, chez un concurrent direct, un autre monument du football en danger.