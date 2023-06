Ligue 2 : Didier Tholot et le Pau FC, c’est fini

Un dernier match et une dernière victoire synonyme de maintien pour Didier Tholot et le Pau FC, le 2 juin 2023 au Nouste Camp.

Didier Tholot est arrivé au bout de sa réflexion. Fatigué, l’entraîneur du Pau FC avait demandé quelques jours, le soir de la victoire (1-0) face à Caen synonyme de maintien, afin de savoir s’il rempilerait pour une quatrième saison à la tête du club. Une semaine plus tard, la réponse est donc non. C’est un coup dur pour les Jaune et Bleu, tant le technicien était devenu une des figures les plus emblématiques du club, en trois saisons. Arrivé à l’été 2020 à la suite de Bruno Irles, lui aussi parti alors que les résultats étaient là, il s’est vite imposé grâce à ses résultats d’abord, trois maintiens tous historiques en Ligue 2, mais aussi par sa simplicité et son franc-parler. Certains joueurs ces dernières saisons - Xavier Kouassi pour ne citer que lui - ont fait le choix de rejoindre le Pau FC “pour“ Didier Tholot. Le temps presse désormais pour lui trouver un successeur, la reprise de l’entraînement est pour dans un mois à peine, le début de la prochaine saison le 5 août.

Le Club palois confirme le départ de Didier THOLOT dans un communiqué. "Il a exprimé sa volonté de ne pas poursuivre l’aventure avec le PAU FOOTBALL CLUB et de ne pas réaliser sa dernière année de contrat au titre de la saison sportive 2023/24." Bernard LAPORTE-FRAY le président du Club dit prendre acte de cette décision et respecter le choix de Didier THOLOT. "Il tient à le remercier pour le travail de qualité réalisé au cours des trois saisons écoulées qui a permis au club, d’une part, de se maintenir en Ligue 2, et, d’autre part, de construire les bases pour le futur.

Didier THOLOT, de son côté, tient à remercier le staff, les joueurs, ainsi que l’ensemble des salariés du club sans oublier la direction du club. Il retient de son expérience Paloise trois saisons pleines et riches sur le plan humain mais aussi dures sur le plan psychologique au regard des enjeux liés au maintien sportif auquel était confronté le club à chaque saison.

Le PAU FOOTBALL CLUB souhaite à Didier THOLOT une belle poursuite de sa carrière sportive."