Ligue 2 : Amiens est avant dernier après une nouvelle défaite (1-0) à Dijon qui était pourtant à dix

Battu par Dijon pourtant réduit à dix toute la seconde mi-temps, Amiens enregistre sa cinquième défaite depuis le début de saison et glisse dangereusement au classement. L'ASC est avant dernier avec seulement un point de plus que la lanterne rouge, Nancy.

Pour ce déplacement chez un autre mal classé, Philippe Hinschberger a choisi de titulariser le jeune Suédois Jack Lahne en pointe de l'attaque. Tolu, de retour de suspension a débuté sur le banc tout comme Adama Diakhaby. Pour le reste, c'est toujours Formose Mendy qui a été préféré en défense centrale, associé au Croate Matéo Pavlovic.

Au cours du premier quart d'heure, les deux équipes se sont observées sans se créer d'occasion. A deux reprises, les Bourguignons ont réclamé un penalty, notamment sur un tacle de Mateo Pavlovic sur lequel le DFCO a vu une main du Croate après un centre de Ahmad Ngouyamsa. L'arbitre n'a pas bronché. Pris en défaut par des Dijonnais très à l'aise dans l'occupation du terrain mais aussi à cause d'approximations et de quelques mauvaises passes les Amiénois ont subi pendant de longues minutes.

Dijon presse puis voit rouge

Et Dijon a multiplié les occasions. A la demie heure de jeu, après une frappe de Mickaël Le Bihan, c'est Willitty Younoussa qui a manqué d'ouvrir le score. Plein axe, presque surpris d'hériter du ballon il a frappé juste à côté du but de Régis Gurtner. Amiens, pressé de toutes parts par les Dijonnais n'a pas su exister dans cette première période. Même si Formose Mendy a tenté sa chance à vingt mètres du but de Baptiste Reynet. La frappe du défenseur de l'ASC est passée juste au dessus.

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le jeu a été arrêté plus de cinq minutes. Dans un choc contre Ahmad Ngouyamsa, Jessy Benet a été blessé à la tête et a du sortir sur civière. Le Camerounais de Dijon a été expulsé.

Dijon ouvre le score à 10 contre 11

Les deux équipes se sont réorganisées à la pause. Dijon, face à l'infériorité numérique a fait sortir Valentin Jacob pour le remplacer par Cheick Traoré. Côté amiénois, Tolu a remplacé Jessy Benet. A la faveur de cette supériorité numérique, Amiens a plus pris le jeu à son compte. Mais Amiens a bel et bien été piégé par Dijon. Alors que Mickaël Alphonse était au sol, l'ASC a subi une contre attaque foudroyante qui a abouti à l'ouverture du score de Dijon (1-0). C'est le Roumain Alex Dobre qui s'est chargé de trouver l'ouverture, d'une frappe que Régis Gurtner n'a pas pu stopper.

Et même à onze contre dix, Amiens a continué de patiner. Philippe Hinschberger a procédé à plusieurs changements avec notamment l'entrée d'Adama Diakhaby. Mais rien n'y a fait. Amiens enregistre sa cinquième défaite depuis le début de saison et glisse dangereusement au classement. L'ASC est avant dernier avec seulement un point de plus que la lanterne rouge, Nancy.

Amiens a une semaine pour préparer son prochain match de championnat. Il est prévu samedi, à la Licorne (19h) contre Valenciennes.