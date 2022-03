Stéphane Moulin (SM Caen) : "Une première mi-temps indigne du niveau de la Ligue 2"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Je suis très en colère ce soir parce qu'on a fait une première mi-temps indigne du niveau de la ligue 2 dans les attitudes, le comportement. C'était juste inadmissible. On a évidemment recadré les choses à la mi-temps. Ils ont reçu une soufflante mais ce n'est pas normal d'être obligé d'en arriver là pour pouvoir voir ce qu'on est en droit d'attendre.

Effectivement, la deuxième mi-temps ne pouvait être que meilleure. On n'a pas bien fini nos actions mais au moins on a eu le mérite de faire notre travail. On perd ce match là parce qu'on est absent en première mi-temps sans avoir concédé grand chose non plus. C'est comme à Pau. Cela se ressemble mais de manière inversée. La première mi-temps à Pau était très bonne et la deuxième moins bonne. Et là la première mi-temps était catastrophique et la deuxième meilleure mais pour le même résultat parce qu'au football on doit jouer deux mi-temps.

Je ne comprends pas. On est dans une situation difficile. Je ne m'attendais pas du tout à cela mais c'est la nature de ce groupe. Il est capable de faire de très bonne chose et au moment où l'on pense que ça va mieux il est capable d'être absent comme il l'a été ce soir.

Ce soir je suis très en colère parce qu'au delà de la manière de s'y prendre sur le plan technique ou tactique, c'est surtout qu'on a été indigent.

Ce n'est pas le niveau technique qui me pose soucis mais c'est l'attitude qu'on a montré. Non seulement je ne comprends pas mais cela me mets en colère. En première mi-temps, on a surtout rien entrepris. Passif, pas de mobilités enfin rien quoi. Le néant total. Je n'ai jamais vécu ça. Je ne comprends. pas. Ce soir, si on avait joué tout le match à notre niveau, on n'aurait pas perdu. Cela m'énerve et cela me fatigue de vivre et de répéter toujours les mêmes choses. On va continuer à souffler le chaud et le froid. Je ne sais pas s'il y aura une prise de conscience. On n'est pas sauvé, loin de là. Et ce match ne me rassure pas du tout."

Patrice Garande, entraîneur de Dijon : "compte tenu des circonstances et de la situation, l'objectif était de gagner. On a bien senti quand même sur le plan technique qu'il y avait pas mal de déchets mais cela se comprend un peu. il y avait un peu de crispation mais je suis très satisfait de ce que les joueurs ont fait, de ce qu'ils ont donné. Ils se sont comportés comme une vrai équipe. On a décidé de changer de système avec des joueurs pas forcément à leur place. On savait que cette équipe de Caen était amoindrie notamment au milieu donc on voulait être en supériorité numérique au milieu pour mettre beaucoup d'impact parce que toutes leurs actions partaient de là.

On a un petit peu souffert en deuxième mi-temps parce qu'on aurait pu avoir plus de maîtrise technique pour ressortir les ballons. On a eu plein de coups à jouer qu'on a mal joué et puis cette équipe de Caen a essayé de réagir. Mais à l'arrivée je trouve que c'est un bon match dans des conditions difficiles."