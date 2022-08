Ligue 2 : Dilane Bakwa, l'heure de l'éclosion aux Girondins de Bordeaux

Dilane Bakwa, auteur de son premier but en pro à Rodez, est le meilleur bordelais depuis le début de la saison de Ligue 2.

Il est tout simplement le meilleur joueur des Girondins de Bordeaux depuis la reprise. Dilane Bakwa réussit un excellent début de saison. Auteur déjà d'un très bon match contre Valenciennes avec à son actif la plus belle occasion des Marine et Blanc, le jeune attaquant de 20 ans a fait encore mieux contre Rodez. Impliqué sur l'ouverture du score de Danylo Ignatenko, il a ensuite inscrit son premier but en pro :

C'est une fierté car je marque avec mon club formateur. Aujourd'hui, on me donne la chance de pouvoir jouer et j'essaie de rendre la confiance que l'on m'accorde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il faut dire qu'il a fait toutes ses classes aux Girondins de Bordeaux. Repéré dans le club francilien de Saint-Maur-Lusitanos, Dilane Bakwa est arrivé en Gironde dès l'âge de 13 ans pour intégrer le pré-centre de formation. "C'est un dynamiteur ! Quand il est sur le côté, il est très efficace. Je ne sais pas si on peut faire la comparaison mais dans l'esprit, c'est une sorte de Mbappé qui va essayer de faire la différence grâce à sa vitesse soit en repiquant dans l'axe, soit en débordant", explique Alexandre Poirier, créateur du site Formation Girondins et qui l'a suivi pendant de longues années.

Un gamin très attendu

Ailier vif et technique, Dilane Bakwa a souvent été considéré comme l'un des grands espoirs du club. Mais il avait beaucoup de mal à confirmer son potentiel ses dernières années malgré plusieurs sélections en équipe de France jeunes.

Je pense que c'était une question de travail, de rigueur parce que c'est ça le haut niveau et après je pense que je n'étais pas encore assez prêt, avoue-t-il.

"Il a été beaucoup critiqué par le passé pour son côté perso, enchaîne Alexandre Poirier. Il a mis du temps à comprendre que le football ça se jouait à 11 car le potentiel il l'a depuis longtemps. S'il continue comme ça, il peut vraiment être un joueur très intéressant. Il est très fort en un contre un, il marque, il est mobile... S'il arrive à être régulier, il peut réussir une très belle saison." Après des bouts de matchs la saison dernière, Dilane Bakwa est titulaire en ce début de saison et aujourd'hui sa carrière professionnel semble enfin décoller. A lui désormais de confirmer chaque week-end et alors il pourra peut-être rêver d'un destin à la Jules Koundé ou à la Aurélien Tchouaméni.