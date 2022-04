Ligue 2 : diminué, le FCSM tente le quatre à la suite à Nîmes

Fort de trois succès consécutif, le FCSM se déplace ce samedi à Nîmes. Dans le sprint final pour la montée en Ligue 1, les Sochaliens, 5es, doivent laisser le moins de points possibles en route. Mais les Jaune et Bleu seront privés de deux joueurs cadres, Weissbeck et Aaneba.

Pas de calculs, seulement des résultats ! Dans la dernière ligne droite du championnat de Ligue 2, l'objectif est clair pour le FCSM. Cinquièmes du classement, et donc barragistes, les Sochaliens sont à un point du troisième Auxerre, à quatre du deuxième Ajaccio. Un ordre amené à être chamboulé selon les résultats des uns et des autres.

Les Jaune et Bleu démarrent une semaine décisive : en déplacement à Nîmes ce samedi, ils accueilleront ensuite le leader Toulouse mardi, puis iront à Pau vendredi. En espérant que Sochaux pourra compter sur toutes ses armes.

Confiance et maturité

Il reste six journées, "six finales" comme les qualifie Steve Ambri. Le FCSM aborde le premier de ces rendez-vous rempli de confiance. Trois succès d'affilée (Rodez, Quevilly, Nancy), cinq buts marqués, aucun encaissé.

"Les résultats actuels doivent nous donner beaucoup de sérénité et de confiance" se réjouit l'entraîneur Omar Daf. "_Ces trois victoires doivent en amener d'autres_, où en tout cas nous donner de l'appétit. Nous voulons continuer à enchaîner et à garder cette régularité."

Une confiance à laquelle vient s'ajouter une certaine maturité dans le jeu que commence à prendre Sochaux, à l'image de son milieu de terrain Rassoul Ndiaye, buteur contre Nancy la semaine passée. "Enormément de joueurs ont progressé sur le plan tactique et technique" souligne le coach sénégalais, qui parle d'une "satisfaction" concernant ces progressions.

D'autant plus lorsque cela se traduit par des résultats sur le terrain. Contre Rodez, Quevilly et Nancy, le FCSM n'a pas tout le temps proposé un football-champagne, mais a su laisser passer les temps faibles, et être incisif sur ses propres temps forts.

Sans Aaneba et Weissbeck

Mais à Nîmes, les Sochaliens vont devoir se passer de deux de leurs joueurs cadres. Blessés, le défenseur Ismaïl Aaneba et le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck ne seront pas du déplacement dans le Gard. Un autre joueur, dont le nom n'a pas filtré, est incertain.Joseph Lopy est en revanche de retour dans le groupe du FCSM, composé de 18 joueurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des calculs ? Quels calculs ?

En plus des résultats de leur propre équipe, depuis déjà plusieurs semaines les supporters du FCSM ont aussi un œil sur les formes des concurrents directs : Ajaccio, Auxerre et le Paris FC. Tout ce petit monde se tient dans un mouchoir de poche (voir classement ci-dessous), et chacun espère un faux pas de l'autre. Mais côté sochalien, le meilleur calcul... c'est de ne pas en faire.

"On doit se regarder nous" argue Steve Ambri. "Si on fait les résultats nécessaires, en fin de saison on aura pas de regrets. Même si devant nous, tout le monde aura gagné, au moins on aura fait le maximum. On fera les comptes à la fin. Faire des calculs, ça nous déconcentrerait."

Même auto-focus chez Omar Daf. Et pas question de penser à cette semaine de folie qui attend Sochaux : "Les matchs qui restent seront tout aussi importants. Je suis vraiment concentré sur le match de Nîmes. L'erreur, ce serait de se projeter plus loin, ou de calculer. Il ne faut pas calculer".

Seul exercice à faire donc pour le FCSM : continuer d'additionner trois points par trois points.