Ligue 2 - DIRECT : suivez le match de la 14e journée entre Bastia et Amiens

Confirmer ou replonger ? Une semaine après avoir décroché son second succès depuis le début de la saison de Ligue 2 et le premier à domicile contre Valenciennes (3-0), Amiens va tenter de bonifier ces trois points lors de son déplacement à Bastia ce samedi (19h).

Un duel de bas de tableau car les Corses, après leur défaite de lundi à Auxerre (1-0) ont basculé à l'avant dernière place du classement auparavant occupée par l'Amiens SC. Les Picards ne possèdent qu'un maigre point de plus que les promus Bastiais.

Philippe Hinschberger : "débuter une série !" Copier

L'atout Bamba

Pour cette rencontre de la quatorzième journée de championnat, Amiens va de nouveau compter sur l'un de ses joueurs offensifs les plus remuants. Kader Bamba, revenu d'une double suspension contre Valenciennes a été étincelant. Buteur sur coup franc, il a aussi fait plier la défense nordiste et a notamment provoqué le penalty, transformé par Arnaud Lusamba et qui a débloqué son équipe avant la pause. Jessy Benet est lui de retour dans le groupe. En revanche Harouna Sy, blessé au genou est absent.

Bien conscients qu'ils ne doivent pas s'arrêter là, les Amiénois vont tenter de capitaliser sur cette confiance engrangée samedi dernier devant leur public pour entamer leur remontée au classement.

Le coup d'envoi de la rencontre sera sifflé à 19 heures. Et le match sera à vivre sur France Bleu Picardie à partir de 18h45.