Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 15e journée entre Amiens et Caen

Il y a deux semaines, il y a eu le succès (3-0) contre Valenciennes qui a donné le sourire à tout le monde et qui a permis à Amiens de prendre, pour la première fois trois points à la Licorne. Un nouveau succès est attendu à domicile ce samedi contre Caen. Mais entre temps, la dynamique lancée face aux nordistes s'est quelque peu essoufflée en Corse.

Philippe Hinschberger : "faire le plein de points chez nous" Copier

Samedi dernier, à Bastia, Amiens a affiché sa fragilité et son incapacité à être vraiment dangereux (0-0) dans un duel de mal classé. "On aurait préféré repartir en ayant quatre points d'avance sur Bastia mais c'est comme ça, on est toujours devant. Si on bat Caen, on aura fait une bonne série de trois matches", analysait Philippe Hinschberger, l'entraîneur de l'ASC, après le nul à Furiani. Les Normands, actuels douzièmes du classement ne possèdent que trois points de plus qu'Amiens qui pourrait donc revenir à leur hauteur en cas de succès.

Le coup d'envoi d'Amiens-Caen sera sifflé à 19 heures. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 18h45.