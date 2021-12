Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 17e journée entre Amiens et Dunkerque

Retour à la Ligue 2 pour Amiens. Après la parenthèse Coupe de France l'ASC accueille Dunkerque ce soir à la Licorne pour la 17e journée de championnat. Les Picards sont avant derniers, le voisin nordiste pointe à la 18e place. "Bien sûr c'est un match important mais ils le sont tous", tempère Philippe Hinschberger.

On n'a plus beaucoup de jokers

L'entraîneur de l'Amiens SC répète que "son équipe est en progrès", et il se veut "optimiste". Un avis que partage le défenseur central, Mamadou Fofana. "Notre position n'est pas bonne, on est conscients de cela mais avec ce que je vois à l'entraînement et dans les derniers matches, je sais que ça va le faire et que ça va aller." Cependant le Malien ajoute aussi que son équipe "n'a plus beaucoup de jokers."

Pour la réception de Dunkerque, Mickaël Alphonse sera absent. L'un des principaux atouts offensifs de l'Amiens SC, Kader Bamba est lui incertain.

Le match entre Amiens et Dunkerque, le premier de deux matches à domicile en une semaine est à vivre à partir de 20h45 sur France Bleu Picardie. Votre radio qui vous donne rendez-vous dès 18 heures dans la Tribune des Sports.