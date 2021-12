Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 19e journée entre le Paris FC et Amiens

A quoi ressemblera le point final d'une année 2021 perturbée pour Amiens ? L'ASC, actuel 12e de Ligue 2 se déplace au stade Charlety pour y défier le Paris FC ce mardi soir (20h45). Trois jours après une qualification en 16e de finale de Coupe de France à Guingamp (3-2), les hommes de Philippe Hinschberger doivent mettre un dernier coup de collier avant les vacances pour tenter de continuer une série positive.

Série positive en cours

Amiens n'a en effet plus perdu depuis le 16 octobre dernier et a enchaîné 9 matches sans revers en Coupe et en Ligue 2. En championnat, l'ASC reste même sur deux clinquants succès contre Dunkerque (3-0) et Grenoble (4-1). A Paris, la missions sera certainement un peu plus complexe, face à un adversaire qui n'a perdu qu'une fois à domicile depuis le début de saison et qui pointe au 4e rang du classement.

Philippe Hinschberger "toujours intéressant de bien figurer contre des équipes de tête" Copier

Le coup d'envoi du match entre le Paris FC et Amiens sera sifflé à 20h45 au stade Charlety. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.

A l'issue de cette rencontre à Paris, les Amiénois auront droit à quelques jours de vacances. Des congés raccourcis en raison de la qualification en 16e de finale de Coupe de France prévu au tout début du mois de janvier chez les amateurs de Linas-Montlhéry. Amiens retrouvera la Ligue 2 le 8 janvier 2022 avec la réception d'Ajaccio.