Ligue 2 - direct : suivez le match de la 20e journée entre Amiens et Ajaccio

Amiens retrouve enfin les terrains ! Après deux reports à cause du coronavirus, l'ASC reçoit l'AC Ajaccio, ce mercredi en match en retard de la 20e journée. Un gros morceau pour une reprise. Les Corses sont troisième et peuvent retrouver leur fauteuil de leader en cas de victoire.

Jessy Benet et Arnaud Lusamba lors de la défaite au Paris F.C

L'année 2022 commence vraiment pour Amiens en Ligue 2. L'ASC n'a toujours pas joué en championnat à cause de l'épidémie de Covid-19. Résultat les amiénois vont enchaîner quatre matches en onze jours. Et la première de ces rencontres c'est ce mercredi (19h) contre l'A.C Ajaccio, au stade de la Licorne.

Un gros défi pour des Picards actuellement barragistes contre des Corses qui peuvent s'emparer de la tête du classement en cas de succès. Mais cela n'empêche pas Philippe Hinschberger d'afficher clairement la couleur. "Globalement pour être tranquille il faut qu'on gagne plus de matches en deuxième partie de saison. Il faudrait déjà en gagner six ou sept et je parle de manière minimaliste", planifie l'entraîneur de l'Amiens SC.

J'attends qu'on reparte fort. Philippe Hinschberger

"Et puis on a pas envie de souffrir, d'aller chercher des nuls, des machins, des trucs", poursuit-il en référence à ce qu'a fait Amiens "pendant trois mois. Ce qui nous a servi à juste garder la tête hors de l'eau. A peine avec un petit bout de roseau pour respirer. Donc j'attends qu'on reparte fort. C'est clair."

Pour la réception des Corses, l'entraîneur d'Amiens peut compter sur un groupe quasi au complet avec les derniers retours d'Aliou Badji et Emmanuel Lomotey. En revanche Mickaël Alphonse est toujours indisponible.

Le coup d'envoi de la rencontre entre Amiens et Ajaccio sera sifflée à 19 heures. Le match sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 18 heures.