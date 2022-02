Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 23e journée entre Sochaux et Amiens

Un gros morceau pour Amiens en Ligue 2 ! Pour le compte de la 23e journée de championnat, l'ASC, 13e du classement se déplace à Sochaux, l'un des prétendants très sérieux à la montée ce samedi (19 heures). Un test important pour l'équipe de Philippe Hinschberger qui ne compte que cinq succès en 22 rencontres et qui n'a toujours pas battu de cadors.

Tout faire pour battre un gros

"Je pense que c'est le moment", estime Eddy Gnahoré. "On est tous conscients qu'on a fait des belles choses, surtout au mois de novembre et décembre mais que face à des plus gros on a pas su saisir notre occasion. Si on veut confirmer les qualités qu'on a dans ce groupe, on sait que ça doit passer par là on doit tout faire pour battre un gros", estime le milieu de terrain.

Son entraîneur partage bien sûr la même ambition. Mais le discours de Philippe Hinschberger est toutefois un peu plus prudent. "Nous on a besoin de victoires, quelques unes dans la deuxième partie de saison pour se mettre au chaud et être tranquilles. On est pas là à s'enorgueillir de vouloir battre des gros du championnat. Il vaut même mieux qu'on batte les équipes de notre championnat à nous qui est celui des dis derniers. Maintenant, si on peut prendre des points à Sochaux on ne s'en privera pas. Mais l'adversaire à le même raisonnement."

Sochaux diminué

Un adversaire un peu diminué par les absences de Joseph Lopy, à la CAN avec le Sénégal. Tony Mauricio et Yann Kitala sont eux suspendus. En revanche Amiens va se déplacer avec un groupe au quasi complet. Jessy Benet, absent samedi dernier à Nancy fait son retour tout comme Mamadou Fofana, revenu de la CAN où il n'a disputé aucun match avec le Mali.

Le coup d'envoi sera sifflé à 19 heures au stade Auguste Bonal et la rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.