Ligue 2 - direct : suivez le match de la 27e journée entre Toulouse et Amiens

Amiens reste sur quatre matches sans victoire et n'a plus marqué en Ligue 2 depuis le 30 janvier dernier. Pus de 400 minutes au total. Un constat inquiétant au moment d'aller défier Toulouse qui se bat pour remonter en Ligue 1.

Les deux relégués se retrouvent pour la seconde et dernière fois cette saison. Toulouse, qui l'avait emporté (1-0) à l'aller est à nouveau favori pour ce duel retour de la 27e journée de championnat. Le Téfécé fait partie des formations en course pour l'accession en Ligue 1 tandis qu'Amiens végète dans le milieu du classement et reste sur plusieurs performances très décevantes.

Deux dynamiques très différentes

L'équipe d'Oswald Tanchot, 11e n'a en effet plus gagné ni marqué depuis sa victoire contre Châteauroux et voit se rapprocher ses adversaires situés plus bas au classement. pas rassurant au moment d'affronter Toulouse et d'enchaîner des duels face à des équipes du Top 5, Auxerre, Clermont et Troyes. Une périlleuse série.

Pour ce match à Toulouse, Amiens devrait aligner une équipe assez similaire à celle qui a été battue par Sochaux la semaine passée. Une incertitude plane sur la présence de Mickaël Alphonse. Amiens qui pourrait aussi finalement perdre Steven Mendoza. Selon des médias sud-américains, le Colombien est annoncé dans un club brésilien où les transferts sont toujours possibles.

Oswald Tanchot : "c'est comme si on affrontait une Ligue 1" Copier

Amadou Ciss : "on va se réveiller" Copier

Le coup d'envoi de ce match entre Amiens et Toulouse sera donné à 15 heures. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.