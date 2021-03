Encore un gros pour Amiens ! Après une lourde défaite samedi à Toulouse (3-0), l'ASC reçoit Auxerre, cinquième du classement et toujours en course pour la montée en Ligue 1. Les Amiénois eux sont toujours englués dans le ventre mou et n'ont plus gagné ni marqué depuis cinq rencontres.

Ligue 2 - direct : suivez le match de la 28e journée entre Amiens et Auxerre

Trois jours après avoir encaissé trois buts à Toulouse (3-0), Amiens s'apprête à recevoir la deuxième équipe la plus offensive de Ligue 2. L'ASC reçoit Auxerre ce mardi (20h). Les Bourguignons ont déjà marqué à 47 reprises cette saison. Les Picards de leurs côtés affichent un bilan beaucoup plus maigre, ils n'ont inscrit que 21 buts et ont laissé partir leur meilleur buteur, Stiven Mendoza ce week end.

Bref le contexte n'est pas idéal mais Amiens doit composer avec ce calendrier difficile. Puisque après Toulouse et Auxerre, l'équipe d'Oswald Tanchot défiera successivement Clermont et Troyes respectivement dauphin et leader du classement.

face à l'A.J.A, qui reste sur une défaite à Rodez, Amiens pourrait devoir faire sans Molla Wagué. Le défenseur Malien était sorti à la mi-temps à Toulouse à cause d'une blessure aux adducteurs. En revanche, Adama Diakhaby lui devrait être de nouveau titulaire. Lui qui a joué son premier match sous le maillot Amiénois samedi et touché le poteau espère "être décisif" pour sa nouvelle équipe.

Le match entre Amiens et Auxerre est à vivre ce mardi à partir de 20 heures sur France Bleu Picardie. Votre radio vous donne rendez-vous dès 19h45 pour l'avant match.