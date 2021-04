Ligue 2 - direct : suivez le match de la 33e journée entre Chambly et Amiens

Amiens poursuit sa fin de saison ultra rythmée en Ligue 2. Ce samedi, l'ASC va disputer contre Chambly son troisième match en sept jours. Après leur victoire contre Rodez (1-0) dimanche, les Amiénois sont tombés de haut mercredi, battus par une équipe de Clermont plus forte et plus réaliste (3-0).

Alors qu'il reste sept matches disputer et que le maintien est quasiment assuré, Amiens doit éviter le scénario de la fin de saison en roue libre. "On va trouver le discours pour les mobiliser. Il faut terminer cette saison le plus haut possible pour préparer la prochaine le plus rapidement possible", avance le vice président du club, Luigi Mulazzi.

Match piège

Au stade Pierre Brisson de Beauvais, face à Chambly, c'est un match piège qui attend pourtant les Amiénois. Les Camblysiens, avant derniers du classement ont encore toutes les chances de se maintenir. Ils comptent trois points de retard sur le barragiste Guingamp et six par rapport au dix-septième, Dunkerque. Cependant, l'équipe de Bruno Luzi sera privée de Medhy Gezoui et Lorenzo Callegari, tous deux expulsés samedi dernier lors de la défaite (2-1) contre Valenciennes et suspendus.

Faire sans Opoku

Amiens de son côté devra encore faire sans Nicholas Opoku. Le défenseur central touché au genou et déjà absent à Clermont Ferrand reste indisponible tout comme Sambou Yatabaré. Emmanuel Lomotey devrait faire son retour dans le groupe après sa sortie du protocole Covid.

Le match entre Chambly et Amiens est à vivre à partir de 19h45 sur France Bleu Picardie. Le coup d'envoi sera sifflé à 20 heures.