Quatre jours après avoir retrouvé le sourire et la victoire (3-1) contre Valenciennes, Amiens enchaîne avec un déplacement en Corse. L'ASC va défier Ajaccio (20h) pour le compte de la 35e journée de Ligue 2.

Ligue 2 - direct : suivez le match de la 35e journée entre Ajaccio et Amiens

Amiens et Ajaccio avaient fait match nul (0-0) à l'aller

Cap sur la Corse pour Amiens en Ligue 2 ! Quatre jours après avoir battu Valenciennes (3-1), l'ASC se déplace à Ajaccio ce samedi. Les Picards, neuvièmes du classement ont assuré leur maintien tout comme les Corses. Pas de gros enjeux donc pour ce match de la 35e journée de championnat et moins de pression pour les joueurs d'Oswald Tanchot. Sauf celle de bien faire et de boucler une saison longue et souvent compliquée. Il reste cinq matches, cinq coups de colliers à donner.

"On a joué cette saison dans un contexte vraiment particulier et puis aussi le contexte général avec la difficulté de constituer un groupe, avec des mercatos interminables", rappelle le technicien picard. "Si on demande à tous les coachs, à part ceux qui sont en haut, je pense qu'il n'y a pas grand monde à avoir pris du plaisir cette année d'une façon générale."

Oswald Tanchot, entraîneur de l'Amiens SC Copier

Toujours sans Gurtner

Comme face à Chambly et Valenciennes, Amiens devra faire sans son gardien numéro un. Le club et Régis Gurtner se sont mis d'accord pour une pause afin de lui permettre de se ressourcer et de se reposer. Nicholas Opoku, Molla Wagué, toujours blessés sont aussi absents. Valentin Gendrey, victime d'un choc à la tête fait en revanche son retour.

Mickaël Alphonse : "parfois compliqué avec beaucoup de jeunes" Copier

Le coup d'envoi de ce match de la 35e journée de Ligue 2 entre Ajaccio et Amiens sera sifflé à 20 heures au stade François Coty. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie à partir de 19h45.