Ligue 2 - Direct : suivez le match de la 35e journée entre Dunkerque et Amiens

Amiens en opération rachat à Dunkerque. Trois jours après un non match, qui s'est soldé par une défaite (2-0) face au Havre et sous les sifflets de la Licorne, l'ASC onzième de Ligue 2 se déplace chez son voisin nordiste, avant dernier du classement.

Kader Bamba absent du groupe

Quel visage aura l'Amiens SC au stade Marcel Tribut ? C'est toute la question, que se pose encore Philippe Hinschberger. L'entraîneur Picard a "toujours du mal à comprendre ce qui s'est passé mardi", contre Le Havre. Et il en "tirera les conséquences". Autrement dit, il faut s'attendre à des changements. Kader Bamba, très agaçant dans son jeu mardi n'est pas dans le groupe. Aliou Badji non plus tout comme Adama Diakhaby, blessé. Suspendu face aux Normands, Owen Gene est de retour.

Philippe Hinschberger : si on est dans un état d'esprit comme mardi, on va prendre une tartine" à Dunkerque

Contre les nordistes de Romain Revelli, les Amiénois devront prouver qu'ils ont du répondant et de la fierté. "Je sens le groupe touché dans son orgueil", explique justement Matthéo Xantippe. A propos du revers contre Le Havre, le jeune défenseur plaide "la thèse de l'accident. Il ne faut pas en faire tout un plat non plus et si on est professionnels, on va le montrer. Comme après Toulouse (6-0) où on avait bien répondu."

Le coup d'envoi de cette rencontre entre Dunkerque et Amiens sera sifflé à 21 heures. Le match est à vivre sur France Bleu Picardie, en direct et en intégralité à partir de 20h45.