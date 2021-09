Trois jours seulement après un match nul (2-2) frustrant contre Pau, Amiens, 17e de Ligue 2 se déplace chez un autre mal classé. Nancy est à la peine, lanterne rouge du classement. Un duel qui sent le souffre pour deux équipes qui ont affiché des ambitions plus hautes.

Ligue 2 - DIRECT : suivez le match de la dixième journée entre Nancy et Amiens

Amiens enchaîne encore ! Ce vendredi soir (21 heures) à Nancy, l'ASC va disputer un troisième match en sept jours. Les deux premiers de la série se sont soldés par des nuls. Un nul heureux d'abord à Nîmes où l'équipe de Philippe Hinschberger a arraché dans les dernières secondes un précieux point (3-3). Mais Amiens s'est fait piéger à son tour mardi soir contre Pau qui a égalisé (2-2) dans les derniers instants, privant l'ASC d'une première victoire à domicile cette saison.

Inverser la tendance

Résultat, Amiens patine et même recule au classement avec sept points pris seulement en neufs matches. L'ASC pointe à la dix-septième place de Ligue 2 avec le même nombre de points que l'actuel barragiste, Bastia. "Dans notre situation toute victoire est bonne à prendre, on a gagné un match sur neuf, c'est un total qui est faible, très faible. Avec ça tu sais où tu vas, direct. Donc à un moment donné il faut inverser la tendance", prévient Philippe Hinschberger, conscient de l'urgence d'avancer plus vite.

Philippe Hinschberger : "pas le match de la peur" Copier

Badji blessé, Tolu en pointe

Pour ce duel que l'entraîneur ne qualifie pas de "match de la peur", Amiens pourra compter sur le retour au milieu de terrain de Mathis Lachuer. En revanche Aliou Badji, blessé à la cuisse lors de la réception de Pau est forfait tout comme Mathieu Dossevi qui soigne toujours sa cheville. C'est donc, sauf changement de dernière minute Tolu qui devrait débuter la rencontre à la pointe de l'attaque amiénoise. Le Nigérian, auteur de trois buts depuis le début de saison dont deux sur les deux derniers matches pourrait bien profiter de la faiblesse de la défense de Nancy. L'ASNL est la pire équipe du championnat dans ce domaine avec déjà dix huit buts encaissés en neufs matches.

Le match entre Nancy et Amiens est à vivre, comme à chaque journée sur France Bleu Picardie qui vous donne rendez-vous à partir de 20h45. Le coup d'envoi de la rencontre sera sifflé à 21 heures.