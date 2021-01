Ligue 2 - direct : suivez Niort - Amiens lors de la 19e journée sur France Bleu Picardie

En Ligue 2, pas le temps de souffler pour Amiens ! Trois jours après son nul (2-2) à Guingamp, l'ASC enchaîne un deuxième déplacement de suite, à Niort cette fois. Dans les Deux-Sèvres, Amiens va tenter de poursuivre sa série d'invincibilité qui dure depuis six matches. En cas de victoire, les Picards pourraient même dépasser leur adversaire du soir (20h).

Encore beaucoup d'absents

Amiens, dixième ne compte en effet qu'une place et un point de moins que les Chamois qui eux restent sur un match nul (1-1) à Rodez. Malgré les absences certaines de Steeven Mendoza et Amadou Ciss blessés aux abducteurs ainsi que Sanasi Sy toujours à l'isolement après un test positif à la Covid-19 et celles, probables d'Alexis Blin, touché au genou à Guingamp et de Cheick Timité, blessé à l'entraînement, les Amiénois sont ambitieux.

"Pour moi quand on joue ce genre de match, c'est clair, pas besoin de grand discours, on a une équipe dans le viseur. Il y a une place à aller chercher, il faut être ambitieux", avance l'entraîneur de l'ASC, Oswald Tanchot.

Le coup d'envoi de Niort-Amiens, 19e journée de Ligue 2 et dernier match de la phase aller du championnat sera sifflé à 20 heures. La rencontre est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.