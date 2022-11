Ligue 2 : dix matches sans marquer pour Zakaria Naidji, mais un joueur exemplaire selon Olivier Frapolli

Le meilleur buteur du Stade Lavallois n'est pas un pur attaquant. Il s'agit de Julien Maggiotti, un milieu de terrain (7 buts). Geoffray Durbant a marqué à deux reprises. Et Zakaria Naidji reste bloqué à quatre buts. Surtout, l'attaquant algérien est muet depuis plus de deux mois. Son dernier but, c'était face à Metz, le 20 août dernier. Deux doublés en début de saison, depuis plus rien. Mais Naidji est l'un des joueurs clés de l'effectif d'Olivier Frapolli. Un joueur fin techniquement selon le coach des Tango : "franchement, c'est un super joueur. Évidemment, on attend d'un attaquant qu'il marque. Il a démarré très fort la saison mais c'est vraiment un joueur d'équipe. Il est un peu moins présent devant le but parce qu'il participe beaucoup à la construction du jeu. On lui demande de décrocher parce qu'il a cette qualité de pouvoir jouer entre les lignes, c'est important. cela permet aussi à Julien Maggiotti de jouer un peu plus haut. C'est un très bon joueur. L'état d'esprit est top. C'est vraiment un joueur d'équipe, un joueur de club. A l'entraînement, il est toujours à 100%. Il ne rechigne jamais à faire des courses. Il a toujours le sourire. Donc, on est très content de l'avoir."

Avant six semaines sans compétition, Zakaria Naidji - muet aussi devant les micros - aimerait retrouver le chemin des filets. Logique pour Frapolli : "quand on est attaquant et que l'on marque pas, forcément on ne peut pas être satisfait à 100%. Mais vraiment, ce qui est important dans notre projet, c'est que Zakaria est au service de l'équipe. Et généralement, quand on a cet état d'esprit là, on est toujours récompensé, in fine, on est toujours récompensé." Dix matches de Ligue 2 sans marquer pour l'attaquant algérien. Et si cette longue disette prenait fin ce soir contre Valenciennes ?

Maggiotti meilleur buteur de Laval

Avoir un attaquant qui inscrit but sur but, ce n'est pas simple. Il faut tomber sur la pépite explique l'entraîneur lavallois : "les équipes qui ont de gros buteurs en Ligue 2 sont souvent des clubs qui ont les moyens de les avoir. Cela a un coût, c'est comme en Ligue 1. La différence entre le National et la Ligue 2 est importante. Geoffray Durbant a moins d'occasions, moins de possibilités. Et quand, il en a, il a un gardien qui est supérieur. Pour moi, que Julien (Maggiotti) soit le meilleur buteur, c'est bien pour l'équipe. Ce qui nous importe, c'est que l'on marque des buts."

Le Stade Lavallois accueille Valenciennes ce samedi 12 novembre à 19 heures au stade Francis Le Basser.