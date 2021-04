Ligue 2 : doit-on s'inquiéter pour le Clermont Foot en vue de la fin de saison ?

Quand on est allés recueillir les commentaires des joueurs, au bas de leur bus, à l'issue de la défaite contre Pau, on a trouvé Johan Gastien et Jason Berthomier en train de se restaurer, avec la mine des mauvais jours. "Demandez à Jason s'il veut parler, moi je ne veux pas, sinon je vais m'énerver", a répondu le premier, qui, comme souvent, n'a pas ménagé ses efforts au milieu de terrain. La frustration régnait évidemment en maîtresse après la défaite contre Pau (1-2), alors que le Clermont Foot menait 1-0 à la mi-temps. "On va arrêter de se focaliser sur les autres, on doit se focaliser sur nous", a asséné Jason Berthomier, le buteur auvergnat.

Le covid a brisé la dynamique

Le premier responsable de cette situation, c'est évidemment le covid-19. Le 2 mars dernier, le Clermont Foot atomisait Guingamp (5-0) et apparaissait comme l'équipe irrésistible de ce championnat. Le lendemain, un cluster se déclarait au club, et la maladie s'est propagée jusqu'à 29 personnes, dont quinze joueurs et le coach. Trois semaines et un match contre Amiens reporté plus tard, et bien que rassurant sur sa forme physique, Clermont chutait à Nancy (0-1). Derrière, la trêve internationale a empêché les Auvergnats d'enchaîner, et contre Niort, l'équipe est restée muette (0-0).

"La défaite contre Pau fait plus mal que celle contre Nancy. En Lorraine, on avait perdu sur un fait de match, on avait été cohérents et constants, et il nous avait manqué des petites choses, mais pas tant que contre Pau" - Jason Berthomier, milieu du Clermont Foot

Contre Pau, les Clermontois ont livré un match dans la même lignée : de la maîtrise, une domination technique évidente mais pas suprême, et une inefficacité incompréhensible malgré plusieurs occasions. Niort, avec deux frappes sur la barre (dont un penalty), avait déjà lancé un avertissement aux Rouge et Bleu. Pau a lui aussi eu une barre transversale, avant de marquer deux fois, dont une fois en fin de match. "Psychologiquement, on n'y était pas, forcément, puisqu'on ne prend qu'un point sur neuf, il manque des ingrédients. Physiquement, on n'a pas été si mal, mais on a mal maîtrisé les choses", estime Jason Berthomier.

Quant à la meilleure gâchette de Ligue 2, Mohamed Bayo, muet depuis trois matchs, il a aussi besoin de se remettre à marquer, pour relancer sa machine personnelle. Sa prestation contre Pau, où il a perdu un duel contre le gardien palois Olliero en première période, avant de trop se précipiter en seconde période lors d'un ballon récupéré à vingt mètres de la cage adverse, montre que le Guinéen est en recherche de confiance. "Il va se remettre à marquer, je ne suis pas inquiet. Il a besoin d'un but", estime Pascal Gastien.

Rejouer pour chasser les doutes

Finalement, rejouer aussi vite apparaît comme la meilleure chose possible pour les Rouge et Bleu. "Avec le covid, on a perdu quelques repères, et pour les retrouver, il faut jouer. Ca tombe bien, on va être servis", tâchait de positiver le coach Pascal Gastien. "Et puis entre covidés, on se comprend...", riait, jaune, l'entraîneur auvergnat. Car l'Amiens SC, non content d'avoir un jour de récupération en moins (il a joué dimanche, et Clermont samedi), a aussi été diminué par le covid-19 ces dernières semaines.

"Il faut vite qu'on le joue ce match en retard, pour revenir au même nombre de matchs. Parce que je pense que ça trotte dans les têtes aussi, de savoir qu'il y a un match de plus à jouer, alors qu'il y en a d'autres à jouer avant" - Jason Berthomier, milieu du Clermont Foot

Pour Clermont, passé en deux semaines d'une place de dauphin (à trois points du leader) à la quatrième place (à six points du leader), ce qui était un match "bonus", un joker à trois points, est devenu une rencontre à gros enjeu. Les trois points sont impératifs : sur le plan sportif, pour se rassurer, et sur le plan comptable, puisqu'une victoire ramènerait Clermont à la troisième place (voire deuxième si Toulouse perd ce soir contre Guingamp).

Ensuite Clermont va en effet être servi en nombre de matchs : il lui reste quatre matchs à jouer en avril (Amiens donc, puis Le Havre, Paris FC, et Châteauroux).