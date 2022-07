Ligue 2 : dominateur mais battu, le FC Annecy concède une défaite frustrante

Dominer ne veut pas dire gagner… telle est la morale des retrouvailles avec la Ligue 2 du FC Annecy. Si ce samedi soir les Rouges ont montré un visage séduisant, ils ont payé leur manque d’expérience à ce niveau en concédant, sur deux erreurs, leur première défaite de la saison. Sur sa pelouse du Parc des sports, le promu a été battu 2 buts à 1 une équipe de Niort pas forcément au-dessus mais beaucoup plus réaliste.

2 buts en 10 minutes

Dès la 9e minute de jeu, les joueurs de Laurent Guyot se sont procurés la première occasion. Bien servi par Alexandre Phliponeau, Kevin Farade loupait (malheureusement) sont duel avec le portier Niortais. Dominateur dans le jeu, les Annéciens allaient ensuite craquer à deux reprises entre la 25e et la 40e. C’est d’abord Merdji (29e), après un numéro de Boutobba, qui ouvrait le score (0-1). Dix minutes plus tard (39e), Niort doublait la mise sur un pénalty pour une faute du gardien Haut-Savoyard sur Vallier. Boutobba, encore lui, le transformait (0-2).

Temanfo buteur pour le FCA

Lors de la seconde période, les Rouges ont poussé et fait trembler Niort. À la 63e, après une combinaison entre Rocchi et Farade, Arnold Temanfo réduisait l’écart (1-2). La fin de match allait être stressante et haletante pour les 5288 spectateurs du Parc des sports. Mais le score ne bougera plus. "On est dans un monde professionnel où l’on prend zéro point. C’est donc un sentiment de déception", a confié Laurent Guyot à l’issue de la rencontre. L’entraineur du FCA retient que face à un adversaire expérimenté, son "équipe s’est procurée beaucoup de situations favorables". Mais cela n’a pas suffi. "Bienvenue en Ligue 2. Il va falloir que l’on apprenne vite", a-t-il conclu.

Lors de la 2e journée de Ligue 2 (06/08), le FC Annecy se déplacera à Amiens