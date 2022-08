Ligue 2 : Dos au mur, le FCSM doit (se) rassurer face à Amiens

Un match nul, une défaite : les comptes ne sont pas bons pour le FCSM. Et pas seulement d'un point de vue comptable. Lors du dernier match face à Grenoble (1-0 pour le GF38), les Sochaliens ont déçu. Olivier Guégan n'avait pas mâché ses mots lors du coup de sifflet final et une semaine plus tard, juste avant la réception d'Amiens pour le compte de la 3e journée de Ligue 2, le coach attend une réaction d'orgueil de la part de ses joueurs : "On se doit d'être revanchards après notre dernière prestation. Il faut mettre beaucoup plus d'intensité dans notre jeu, plus de cœur, plus de passion !"

Faire retomber les critiques

L'entraîneur a également insisté sur l'état de fraîcheur de ses joueurs. "Certains ont encore du mal à encaisser la préparation" a-t-il expliqué, prenant le cas de Tony Mauricio. L'attaquant est en difficulté sur ce début de saison, comme l'ensemble de ses compères dans le domaine offensif (0 but inscrit). Le principal intéressé en est conscient et veut inverser la tendance face à Amiens.

"Je suis confiant, je sais que ça va aller mieux. On sait ce qu'on a mal fait lors de nos deux premiers matches. Face à Amiens, on veut les trois points clairement", Tony Mauricio

Face à Amiens, le onze titulaire sera très différent de celui aligné face au Paris FC et Grenoble. Plusieurs joueurs sont de retour dans le groupe, comme Aaneba, Ndour ou encore Kanouté. D'autres en sortent : c'est le cas de Rassoul N'Diaye, de Malcolm Viltard et d'Alan Virginius. Ce dernier est annoncé dans le viseur de Lille par nos confrères de L'Equipe. L'attaquant aurait donné son accord pour rejoindre le Nord.

