Ligue 2 : Droit à l'erreur très limité pour l'USO

Orléans-la-Source, Orléans, France

Etre rejoints 2 fois dans les dernières minutes, lors des 2 derniers matchs est-ce une coïncidence pour les footballeurs orléanais? "Il n'y a pas de hasard" tranche l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle. Il y a certains moments que l'on ne négocie pas bien. A l'image des 5 dernières minutes au Mans. Au lieu de faire tourner intelligemment le ballon, le garder loin de sa cage, les jeunes orléanais, plein (trop?) d'enthousiasme ont préféré tenter de marquer le but décisif. Et sur le contre, le Mans est revenu au score et s'est offert une fin de match inattendue quelques secondes auparavant. "Casser" le jeu, par moments pour préserver un avantage, certains de ces jeunes ne sont pas "formatés" pour le faire, mais même si ce n'est pas beau, c'est une chose à savoir maîtriser pour obtenir des résultats.

Comment va la tête?

"Physiquement, ça va, mais évidemment psychologiquement, c'est plus dur. Si déjà cela fait mal à la tête de l'entraîneur, forcément à celle des joueurs aussi" reconnait Didier Ollé-Nicolle en évoquant l'état de ses troupes après ces 2 matchs. Joseph Lopy, le milieu orléanais qui devrait retrouver sa place ce vendredi (avec le retour de Cédric Cambon) veut saisir l'occasion de se racheter "C'est pas évident, forcément. Mais on fait quand même un métier où on a l'occasion de remettre les compteurs à zéro tout de suite. On est une équipe jeune, on apprend de nos erreurs, même si on en fait beaucoup en ce moment"

Après un "interim" en défense centrale, Joseph Lopy devrait retrouver le milieu de terrain avec le retour de suspension de Cédric Cambon © Radio France - Johan Gand

Les finitions plutôt que le gros oeuvre

Des fins de match à regrets, donc, qui font malheureusement oublier les bonnes choses qui ont été faites. 5 buts inscrits sur les 2 derniers matchs, des prestations collectives plutôt intéressantes, une domination, mais le butin est maigre au final. "Un contenu sans résultat on sait qu'à un moment donné, cela fait se poser les mauvaises questions" analyse Joseph Lopy "Quand on gagne on se pose les bonnes et les bonnes font avancer". Le chantier orléanais ne parait donc pas colossal, mais on sent bien que le plus tôt les résultats viendront le mieux ce sera "Déjà pour ne pas rester trop longtemps derrière et suivre la cadence" glisse Joseph Lopy qui estime donc que "un résultat positif est impératif pour nous".

2 changements dans le groupe

Anthony Le Tallec est toujours blessé aux ischios, Hicham Benkaïd est suspendu (carton rouge au Mans), Thomas Ephestion est en phase de reprise. Côté retour Cédric Cambon qui a purgé ses 5 matchs de suspension est à nouveau dans le groupe.

2 changements par rapport au match de mardi en coupe de la Ligue - US Orléans Loiret Foot

Les matchs et le classement de la 6è journée en direct

USO-Niort c'est à vivre dès 19H30 ce vendredi sur France Bleu Orléans. Avec le retour du concours de pronostics qui sera mené par Mohammed Bouqriti où il y aura comme d'habitude des cadeaux à gagner pour les plus perspicaces. On attend vos appels dès 19H30 ce vendredi.