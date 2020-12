Ligue 2 : duel au sommet entre le GF38 et Troyes juste avant la trêve hivernale

Quoi de mieux pour terminer la première partie de saison de Ligue 2 qu'un match entre le premier et le deuxième du classement. Le GF38 reçoit le leader Troyes ce mardi soir au Stade des Alpes à 20 heures. L'objectif pour les Grenoblois, c'est de défendre cette deuxième place au classement général et de confirmer la belle prestation du club depuis le début de la saison.

"C'est une chance de pouvoir jouer ce match" selon Manuel Perez

"C'est pour des matchs comme ça que je suis revenu à Grenoble", confie le milieu de terrain Manuel Perez. "Troyes est une équipe qui est clairement taillée pour remonter en Ligue 1, mais on ne va pas les regarder jouer", poursuit l'Isérois de 29 ans. "C'est une chance de pouvoir jouer ce match, même si on a volé de point à personne. Il faut prendre les choses avec gourmandise, c'est un gros match à jouer mais on a zéro pression."

Ne pas avoir de regrets

"On est à la place qui est la nôtre et on veut défendre notre deuxième place", enchaîne l’entraîneur des Bleus et Blancs Philippe Hinschberger, alors que le GF38 n'a plus perdu un match depuis le 17 octobre face à Amiens. "Troyes a des attaquants qui en veulent et de très bons joueurs de ballon au milieu de terrain, on va souffrir sur la possession, mais on ne va pas leur abandonner le ballon. Ce que je veux, c'est qu'on mette le maximum de qualité et qu'on ait pas de regret après."

Ensuite ? "Et bien on essayera de rester sur cette bonne lancée", confie l’entraîneur, rappelant quand même qu'il reste 21 matchs après la trêve hivernale.