Ligue 2 : duel de mal classés entre les Chamois niortais et le Paris FC

Niort, France

Quitter cette 18e place, synonyme de barrage. C'est l'objectif des Chamois niortais qui reçoivent ce vendredi soir le Paris FC au stade René Gaillard. 22e journée de Ligue 2. Mais les Parisiens, 19e au classement, espèrent eux aussi se relancer dans ce championnat.

S'améliorer dans la maîtrise du ballon

Vendredi dernier, les Chamois ont rapporté le point du nul de Châteauroux. Match où le nouvel entraîneur Franck Passi a vu des bonnes choses, d'autres moins. "On a eu 75% de passes réussies, c'est très faible donc il faut qu'on s'améliore dans la maîtrise du ballon. Il faut qu'on créé beaucoup plus d'occasions de but. Défensivement aussi je pense qu'on peut s'améliorer", détaille le coach.

Un peu plus de deux semaines après son arrivée, Franck Passi estime que les joueurs "gagnent en confiance petit à petit. Par le travail, ils se sentent plus sûrs d'eux-mêmes. Ça fait 15 jours qu'on ne perd pas".

Ça va être une bataille

Pour le coach, ce vendredi soir, "ça va être une bataille". Franck Passi connaît l’entraîneur du Paris FC et son adjoint. "Ce sont des mecs qui ne lâchent rien donc leur équipe sera je pense à leur image. Et puis nous ce qu'il faut c'est réduire les marges d'erreur pour pouvoir commencer à gagner".

Franck Passi exclu à Châteauroux pour avoir demander des explications à l'arbitre sur une décision ne pourra vivre ce match sur le banc. Il sera donc en tribune. "On préfère être sur le banc. Mais je pense que le travail doit être fait avant pour un entraîneur. Pendant l'entraînement, les causeries, les préparations de matches. Normalement le joueur doit savoir tout ce qu'il a à faire sur le terrain", commente-t-il. En revanche, Valentin Jacob pourra finalement être là. Le milieu niortais a vu son second carton jaune de la semaine dernière annulé par la commission de discipline de la Ligue.

Niort/Paris FC coup d'envoi à 20 heures. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou. Rendez-vous dès 19h45.