Match décisif dans la course à la Ligue 1, ce lundi 3 mai au stade des Alpes, entre deux équipes qui se ressemblent, Grenoble (4e) et le Clermont Foot (2e). Pour les Rouge et Bleu, une victoire et la troisième place serait assurée... en attendant peut-être plus !

Ligue 2 : Duel décisif au sommet des volcans et des montagnes entre le Clermont Foot et Grenoble

Le sprint final a commencé, et même si quelques écarts se sont créés, l'identité et surtout l'ordre du top 5 ne sont pas encore définis. Il faudra certainement attendre la fin de la 37e journée, le 8 mai prochain, pour avoir plus de certitudes. Mais à défaut d'avoir déjà ces certitudes, il y a des enjeux, pour le Clermont Foot, dans ce qui semble être son match le plus compliqué des trois derniers à jouer : Grenoble.

Deux matchs entre candidats au top 5

Pour Clermont, 2e avec neuf points d'avance sur les 5e et 6e de Ligue 2, la place dans le top 5 est assurée à 99%. Il suffit d'un point et ce sera le cas. Mais contre Grenoble ce lundi, c'est la troisième place qui est en jeu : une victoire contre les Isérois, et Clermont s'assurera d'un podium. Et ça compte : le troisième aura un match en moins à jouer lors des barrages d'accession à l'élite. On vous rappelle les règles, le 4e et le 5e s'affrontent, et le vainqueur de ce match affronte ensuite le 3e ; le club qui sort vainqueur de ces confrontations affronte ensuite le 18e de Ligue 1.

Mais avant Grenoble-Clermont, ce lundi, il y a eu Paris FC-Toulouse, samedi. Et les Toulousains ont perdu (1-3) ! Ce qui veut dire que s'il gagne ses trois derniers matchs, Clermont sera assuré d'être en Ligue 1 ! Ce sera une petite pression supplémentaire pour les Auvergnats qui connaîtront donc le score au moment d'entrer sur la pelouse du stade des Alpes.

Mais la pression sera désormais sur les Toulousains, 3e avec quatre points de retard sur Clermont : ils ont encore un match en retard en Ligue 2, la faute à un gros cluster de covid-19 qui leur a empoisonné la vie ces dernières semaines, comme Clermont avant eux. Et comme les Rouge et Bleu, les Violets devraient connaître des difficultés physiques face à une équipe parisienne qui reste sur deux contre-performances et doit batailler pour conserver sa place dans le top 5. Désormais, Toulouse n'a plus son destin entre ses mains, contrairement aux Clermontois !

Si Clermont devra évidemment faire sa part de boulot contre Grenoble, les Auvergnats soutiendront sûrement un peu les Parisiens, samedi devant leur télé, dix jours après les avoir battus dans leur stade. Une victoire de Clermont conjuguée à une défaite de Toulouse serait un grand pas en avant vers la montée : il faudrait alors une victoire contre Sochaux, la semaine suivante, pour assurer une accession historique dans l'élite. Clermont n'a donc pas totalement son destin entre les mains, mais il a clairement une carte à jouer.

Grenoble et Clermont, deux équipes qui se ressemblent

Clermont et Grenoble ont une identité similaire. Peut-être cela tient-il à la proximité entre les deux coachs, Philippe Hinschberger et Pascal Gastien : le premier a entraîné deux fois Niort (2001-2004 et 2005-2007) quand le second entraînait la réserve (2000-2009) des Chamois. Mais entre ces deux clubs de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, représentants des volcans et des montagnes, il y a une même alchimie, celle de la solidarité et des efforts collectifs pour toujours aller chercher un résultat. Grenoble est d'ailleurs invaincu à domicile cette saison en championnat. Ce sera aussi un duel entre la meilleure défense de Ligue 2 (Clermont) et la troisième (Grenoble). Les 5 points qui séparent les deux clubs au classement se retrouvent sur les confrontations directes (Clermont a perdu deux fois contre Troyes et une contre Toulouse, Grenoble a perdu contre Clermont, Toulouse, le Paris FC et Troyes). Et pour Clermont, ce lundi, il faudra creuser ce fossé.

L'autre point de convergence, c'est le flair dans le recrutement des joueurs. Gaspar, Ravet, Mombris, Benet entre autres, sont autant de bonnes pioches grenobloises que Samed, Seidu, Dossou ou Zedadka en sont côté clermontois. C'est le mélange de paris ambitieux et de joueurs revanchards qui ont fait la réussite de ces deux clubs.

Enfin, Grenoble et Clermont ont tous les deux une histoire à (ré)écrire avec la Ligue 1. Pour les Isérois, il faut effacer les deux années (2008-2010) soldées par une relégation douloureuse, combinée l'année d'après avec une liquidation judiciaire qui l'a fait plonger au cinquième niveau national. Pour Clermont, ambitieux depuis l'arrivée du président Ahmet Schaefer il y a deux ans, il faut supprimer la frustration de la saison dernière, quand le championnat s'est arrêté avant la fin, et que Clermont, pourtant 5e, n'a pas pu disputer les barrages.

Tout se jouera dès le premier but

Ce match se jouera donc sur des détails, et en particulier sur l'efficacité. Clermont, troisième attaque du championnat, n'a marqué que 8 buts depuis son retour du covid (7 matchs donc), et s'est fait punir (Pau, Le Havre, Nancy) ou a failli se faire punir (Niort, Châteauroux). Pourtant, quand il ouvre le score, le club auvergnat a gagné le match 19 fois sur 21. A l'inverse, il ne gagne jamais quand il concède cette ouverture du score, ce qui est inquiétant, considérant que Grenoble n'a perdu qu'une fois quand il a marqué le premier but. Mais les stats sont faites pour être démenties : après tout, Grenoble n'a jamais perdu deux fois d'affilée cette saison...

La semaine dernière, après la victoire acquise de justesse contre Châteauroux, Jason Berthomier avait réclamé d'être "plus tueur", pour marquer le deuxième but. Et de fait, depuis le covid, et malgré de vraies bonnes entames de matchs avec des occasions, Clermont peine à marquer : soit il marque le premier but mais tremble jusqu'au bout (Paris FC, Châteauroux, voire Amiens), soit il se fait rejoindre (Châteauroux, Pau), soit même il ne marque pas (Niort, Le Havre, Nancy).

Les Clermontois abordent un moment décisif de leur saison, et une victoire, si possible bonifiée au goal-average (un peu comme... au match aller, remporté 3-0), serait le parfait moyen de faire le plein de confiance, d'énergie et de sérénité avant les deux derniers matchs et les deux derniers verrous à forcer. Efficacité rime avec sérénité… et avec enchaîner.

Le groupe

Pour ce match, Pascal Gastien est évidemment privé de Magnin, blessé pour de longs mois. Salis Abdul Samed, vu lors du match contre Le Havre, est aussi sur le flanc, tandis que Seidu est suspendu. Mais Clermont récupère Josué Albert, absent depuis plusieurs semaines pour une blessure au genou.

Grenoble Foot 38 contre le Clermont Foot 63, ce sera à vivre en direct et en intégralité dès 20H30 sur France Bleu Pays d'Auvergne, avec Jean-Luc Guillet, Paul Tilliez (journaliste chez nos camarades de France Bleu Isère, chargé du suivi du GF38) et de votre serviteur.