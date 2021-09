Ligue 2. Dunkerque-TFC : dans le Nord, ce n'est pas la fête

Le TFC, leader avec six victoires et deux nuls pour ouvrir la saison, se déplace chez un mal classé, Dunkerque, ce mardi (20 heures sur France Bleu Occitanie). La saison dernière, les Nordistes avaient embêté les Toulousains en allant gagner au Stadium puis en faisant match nul à Marcel-Tribut.

Sur le papier...

Les stats tournent largement en faveur du TFC sur cette confrontation. Dunkerque n'a pas gagné un match (trois nuls et cinq défaites), n'a marqué que cinq buts en huit journées. En face, Toulouse possède la meilleure attaque et est invaincu depuis le début de la saison. "La crainte c'est que nous on sort d'un bon match et d'une belle victoire donc il y a une euphorie ambiante. La difficulté c'est de faire comprendre aux joueurs qu'à chaque fois on repart à zéro. Dunkerque est à chaque pas très loin de faire un résultat, ce sont vraiment des matches particuliers à préparer surtout quand tout va bien. Le contraste est tellement fort que ça devient un danger", tempère le coach Philippe Montanier.

On prend les mêmes et on recommence ?

A Dunkerque, Philippe Montanier pourrait être tenté de reconduire sensiblement l'équipe victorieuse de Grenoble samedi. Le coach aimant "s'appuyer sur l'équipe la plus compétitive."

Rafael Ratao, dernière recrue de l'été, n'est toujours pas disponible.